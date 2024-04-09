中國高齡化加上經濟放緩 年輕人對養老金沒信心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）紐約時報8日報導，中國有越來越多年輕人不願繳納養老金。中國進入高齡社會，平均退休年齡卻仍是54歲，加上經濟放緩，失業、薪水低，與未來的不確定性，動搖年輕人對養老金系統的信心。

「退休領養老金，我沒有抱著太大的希望一定能拿到手」。一名30歲、沒有工作的年輕人表示。他不是唯一這樣想的中國年輕人。在網路上，有許多中國年輕人選擇不繳養老金，因為工作機會匱乏，工資低，覺得未來充滿不確定性。

事實上，中國的養老金系統正面臨巨大壓力，中國的人口結構變動快速，在不到30年的時間裡從年輕社會邁向高齡社會。生育率連續7年下滑，中國在未來25年內，60歲以上人口將突破40%。再加上中國平均退休年齡為54歲，低於世界上大多數國家，進一步增加壓力。

而且中國正面臨改革開放40年來最劇烈的經濟放緩，導致許多人失業，或沒有錢可以儲蓄。中國的人口和經濟困境同時到來，動搖人們對養老金系統的信心。根據官方智庫中國社會科學院的數據顯示，公共養老金將在未來10年內耗盡。

中國政府在近幾年創建新的「三支柱」養老系統，以覆蓋絕大多數人口。第一支柱為強制性公共養老金，參與人數超過10億人，涵蓋了雇傭人口、失業人口以及農民工；第二支柱由企業承擔，企業可以自行選擇是否參與。

第三支柱則是2022年才推出的個人養老金制度，採政府政策支持、個人自願參加、市場化經營，目前在36個城市先行實施。該制度的推出意味著中國開始出現近代歷史上的第一次人口萎縮。

然而在過去一年，越來越多人暫停繳納養老金，或乾脆不繳。芝加哥大學教授楊大利說，「策略性地決定不繳費或不加入這個體系的人相當多，這個數字大幅上漲」。

專家警告，若中國不提高退休年齡，就要減少退休福利。中國的養老金福利差距很大，2022年公務員等體制內退休人員養老金月均達人民幣3500元（約新台幣1.5萬元），但基本國家養老金僅約200元。

同時，不同省市的繳費和福利差距很大，能領多少養老金與地方政府的財政狀況和特定養老金規模有關，在繁榮地區多達8名工人養1人，但在貧窮地區可能是2名工人養1人。

隨著壓力增加，中國官員和專家開始敦促年輕人參與個人養老金計畫。但對年輕人來說反而適得其反。

一名27歲的自由從業者表示，他沒有參加公共養老金計畫，因為太貴了。他也注意到領養老金的老年人越來越多、繳錢的在職年輕人越來越少。

這名自由從業者還提出年輕人的擔憂，那就是，他們退休的父母或祖父母的退休金，有時是上班族薪水的2倍。（編輯：廖文綺/謝怡璇/邱國強）1130409