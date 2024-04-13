中國四川雅安野生大貓熊溺亡 官方排除人為

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（中央社記者呂佳蓉北京13日電）中國四川雅安一隻野生大貓熊11日被發現浮屍於河道中。四川雅安市寶興縣林業局12日說，已打撈遺體，判定無外傷，排除人為，死因待定。

據「四川省第四次大熊貓調查」，雅安市共有野生大貓熊340隻，其中寶興縣181隻。2021年官方設立了「大熊貓國家公園」，寶興縣超過80%的縣域面積被劃入。

據財新網報導，12日上午一名旅行於四川雅安的旅行者在社交帳號上說，他在11日中午11時左右，與同伴騎摩托車穿越夾金山前往四姑娘山，路上在寶興縣境內一河道內發現了一隻大貓熊。

根據他所發布的影片顯示，大貓熊頭部和四肢向下，半浸半浮在河水中。

他說，「既幸運又感到可惜」。發現大貓熊後，他與同伴又繼續向前騎行了約1公里，然後向當地村民講述了他們發現的情況，並讓村民去通知村委會，之後就繼續趕路，在天黑前趕下山。

據新華社消息，目前，大貓熊遺體已被運送至位於雅安市郊的「中國大熊貓保護研究中心」碧峰峽基地內的救助中心，大貓熊體表無外傷，死因待定。（編輯：曹宇帆）1130413