中國監管大股東減持再升級 多年未分紅公司受限

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（中央社台北13日電）中國股市不振，近日官方發布有關加強監管資本市場的文件，都提到要強化監管大股東減持。當中新的「國九條」規定，限制多年未分紅或分紅比例偏低公司的大股東減持，並要防範各類繞道減持。

中國國務院12日發布「關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見」，被稱為新的「國九條」，是繼2004年、2014年兩個「國九條」之後，國務院再次提出的資本市場指導性文件。

新的「國九條」第3部份是「嚴格上市公司持續監管」，當中提到要全面完善減持規則體系，推出上市公司減持管理辦法，對不同類型股東分類施策。嚴格規範大股東尤其是控股股東、實際控制人減持，按照實質重於形式的原則堅決防範各類繞道減持。責令違規主體購回違規減持股份並上繳價差，「嚴厲打擊各類違規減持」。

文件又提到，要強化上市公司現金分紅監管，包括「對多年未分紅或分紅比例偏低的公司，限制大股東減持、實施風險警示。」

陸媒21世紀經濟報導12日指出，中國證監會12日發布「上市公司股東減持股份管理辦法（徵求意見稿）」，主要包括6方面：完善減持規則體系、嚴格規範大股東減持、有效防範繞道減持、細化違規責任條款、優化違法違規不得減持的規定、強化大股東及董事會秘書的責任。

對於大股東減持，意見稿中增加了大股東透過大宗交易減持前的預披露義務，並要求大股東的一致行動人，以及合計持股5%以上的一致行動人遵守大股東的義務。

意見稿又指出，控股股東、實際控制人在破發（股價跌破初始發行價格）、破淨（股價跌破淨資產價格）、分紅不達標等情形下，不得透過集中競價或大宗交易減持。

對於此前A股各種繞道減持，意見稿強調要重點防範此類行為，要求離婚、法人或非法人組織終止、分立等方式減持後，相關方持續共同遵守減持限制，各方解除一致行動關係後6個月內繼續共同遵守減持限制。

意見稿又加強大股東和董事會秘書的責任，要求他們充分關注上市公司及其中小股東的利益，定期檢查股東減持情況。

報導指出，官方提出減持新規有其市場背景，如2023年個別上市公司重要股東減持，影響了資本市場的信心。

據統計，2023年上市公司有27次單筆減持金額超過人民幣10億元（約新台幣44億元）。其中2家公司年度累計減持金額超百億元。年度減持規模前10家企業累計減持逾620億元。

從減持手法來看，「離婚分手」、「質押抵債」等多種花式減持、繞道減持亂象時有發生。2023年A股共11家上市公司發布大股東離婚公告，創2021年以來新高。

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除「離婚式」減持外，A股市場中還出現了套路式、組團式等花樣減持。透過股權架構涉及在股東層面進行股份轉讓、大股東股權質押逾期後被平倉而「被迫套現離場」、持股5%以上大股東計劃減持後又將本次減持部分金額借給公司，以及系統失誤等多種手段。

南開大學金融發展研究院院長田利輝表示，嚴厲打擊違規減持和繞道減持對於穩定A股預期、提振資本市場信心有顯著幫助，也可有效遏制市場中的不規範行為，維護市場的公平、公正和透明。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130413