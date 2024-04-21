中共海軍75年 海軍潛艇學院首度向外媒開放參訪

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（中央社記者呂佳蓉青島21日電）今年適逢中共海軍成立75週年，軍方今年第一次針對外媒記者集體開放海軍潛艇學院參訪，且同時對媒體做操練展示。

共軍海軍參訪時在操場安排了「渡海登島四百米（公尺）障礙」高年級展示。面對媒體提問，這一操練是否針對台灣？共軍教官回答時聲稱，這是為了提升學員的綜合素質與能力，培養完整戰鬥作風，「我們不針對任何目標」，「不針對任何地域」。

5年前共軍海軍成立70年時，曾有台媒前往潛艇學院採訪參觀。不過當時的報導指出，共軍橫向溝通出了問題，校方只知道當天開放給國外來訪軍官參觀，並不知道有媒體同行，因此開放參觀的內容不多。

今年中共軍方主要是針對外媒記者與港澳台媒體開放集體參訪，內容包含海軍潛艇學院的綜合閱覽室、電子閱覽室、宿舍、學員俱樂部、體育室、操練教室等地，總共參訪約近2小時。

綜合閱覽室擺放了期刊、報紙與文學著作，其中也包含官方出版的中共總書記習近平文集；創新實驗區內還擺放了共軍潛艇學院的學員製作的中國民航機等模型。

一名海軍潛艇學院學生在電子閱覽室的創新實驗區，向媒體展示了殲20的遙控模型機。他說，這一遙控飛機是在俱樂部學會製作，透過學這些了解電路知識，對以後工作會有所幫助。

不過，一些裝備器材儘管有安排參觀，但軍方仍向媒體表示不能攝影與拍照。

中共軍方20日安排媒體記者前往青島港3號碼頭登艦參訪，其中052D型驅逐艦—貴陽艦與051C型驅逐艦—石家莊艦的內艙，但慎重告知船艙內禁止拍照與攝影。此外，媒體參訪過程中想詢問的一些軍事問題，解說員會委婉表示，事涉機密不便回應。

中共海軍潛艇學院成立於1953年。潛艇學院院長陳修璽今天說，學院為部隊輸送一大批軍官與士兵，也為近100個國家培育近1000名軍事學生與數百名政府官員。

雖然這座潛艇學院占地達1600畝（約106.7公頃），但因被列為軍事機密，在中國最大的入口網站百度地圖上查不到位置所在。（編輯：邱國強）1130421