五一連假 中國多校禁止大專生組團旅遊挨轟

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（中央社台北30日電）中國五一勞動節連假明天登場，官方拚旅遊消費之際，近日傳出多地大專院校下令禁止學生組團旅遊。消息一出，引發輿論批評校方根本是怕出事擔責任就搞「一刀切」，強調大專生已成年，禁止出行明顯違法。

綜合澎湃新聞、紅星新聞等陸媒報導，中國大陸為期5天的五一連假來臨之際，多地高校（大專院校）發布通知，嚴禁以班級、學院名義組織外出旅遊。

蘭州交通大學25日發出通知稱，學校反對學生自行組織租車外出、團體旅遊或騎自行車遠遊。特別提醒學生不乘坐非法客運車輛，嚴禁私自或組團包車外出。

江蘇師範大學外國語學院也嚴禁任何班級在勞動假期中間以集體名義組織學生外出旅遊，對以社團或個人名義招攬、組織學生外出旅遊的行為要堅決制止，還嚴禁學生與個體、私人車輛聯繫包車返鄉或旅遊。

成都理工大學機電工程學院26日也提出，任何人不得以任何理由以集體名義組織學生外出觀光旅遊（包括各種形式的自助遊）；學生外出及回家須向班主任履行請、銷假手續。

據報導，有的學校雖未禁止學生自發組織的團體旅遊，但是嚴格限定須當日返校，例如西安科技大學。還有學校提倡學生五一連假就在校內活動，例如蘭州工業學院嚴禁任何組織和個人組織學生集體外出旅遊、參加商業性慶典、演出等活動；提倡學生在校內以小型分散的方式，展開豐富多彩的戶外文體活動，以文明、健康的形式過節。

對此，中國教育科學院研究員儲朝暉表示，部分學校禁止學生假期期間組織集體出遊，更多是處於安全層面的考量，從學校的角度來說，做好這種提醒是可以理解的，但需要注意的是大學生已經成人，學校在管理上要把握好尺度，不應過度干預。

儲朝暉認為，大學生畢竟已經不同於中小學生，需要有更多的自主空間和獨立人格，學校也應該把假期和學期的管理區分開。「如果是出於提醒，那學校做法無可厚非，但是如果只是為了逃避擔責，那這種一味禁止並不可取。」

江蘇新聞廣播專欄「南說」也發表評論強調，青年要成長成才，既要讀萬卷書，也要行萬里路。某些學校明明可以有所作為，為莘莘學子遊歷大好河山保駕護航，卻偏偏「一刀切」的嚴禁集體出遊、禁止自行組團旅遊。這不是在對學生安全負責，而是在明顯侵犯學生的人身自由。

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江蘇德譽法鈞律師事務所主任尤豔濤強調，「高校無權禁止學生自行組團出遊。涉及到人身自由，及對某個行為進行禁止或限制，必須由全國人大制定的法律進行明確規定，否則任何單位和個人均無權實施和作出。因此，高校出台此類規定不合法。」

在微博相關新聞討論區，大陸網友多批評校方此舉是怕出事擔責任，強調大學生都是成年人了，又不是小孩子。還有網友譏稱「這種高校還是更合適去辦托兒所」、「真是無微不至啊！能不能管管就業呢？」（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1130430