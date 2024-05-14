媒體披露中國偷渡客走線赴美激增 官方反嗆抹黑

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（中央社台北14日電）美國媒體頻曝光，因中國經濟萎靡謀生難，冒險「走線」赴美的中國偷渡客激增，中國駐美大使館反嗆，這是美國輿論和政客借題發揮，對中國攻擊抹黑、甩鍋卸責。

綜合中國媒體今天報導，中國駐美大使館表示，美國媒體、政治人物關注並炒作所謂大量中國移民偷渡進入美國，認為中方未採取措施阻止。

中國駐美大使館說，非法移民問題是國際問題，需要有關各方合作。中方堅決反對美輿論和政客借題發揮，對中國攻擊抹黑、甩鍋推責。

中國駐美大使館指出，中方對與美就非法移民遣返問題開展合作持開放態度，同時美方也應展現誠意，對等重視中方關切，為相關合作營造適宜氛圍。

中國駐美大使館說，中國政府堅決反對任何形式的偷渡活動，中國執法部門正與相關國家合作，聯合打擊跨國偷渡活動，遣返偷渡人員，共同維護國際間人員交流秩序。

據美國之音（VOA）5月4日報導，走線是指疫情後中國公民經由南美、中美洲，向北挺進赴美尋求庇護的偷渡之道。

2022年走線成為中國公眾熱議的話題，許多偷渡客從抖音等社交媒體平台獲得走線的知識和方法，不少人的確是靠著社交媒體的指引而成功抵達美國。

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另據美國紐約時報中文網去年11月報導，跨越南部邊境進入美國的移民潮中，越來越多的人來自中國，儘管路途遙遠，旅程艱難，但2022年超過2萬4000名中國公民從墨西哥越境被捕，超過此前10年的總和。

至於偷渡客鋌而走險也要離開中國的原因，不少人坦承因中國太令人窒息，已經變得令人「難以呼吸」，也有人說離開中國是為了找工作，「我對我生活的地方失去了希望」。（編輯：曹宇帆/謝怡璇）1130514