美國助理防長與中共軍方高層通話談南海

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（中央社台北17日電）金融時報報導，主管印太事務的美國助理國防部長瑞特納16日與中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室主任李斌少將通話，是2019年以來該職位任職者之間首次交流。瑞特納表達對中國針對在南海合法作業的菲律賓船隻採取危險行動的擔憂。

金融時報17日報導，瑞特納（Ely Ratner）16日與李斌通話。一名美國國防部官員表示，「我們看到美國和中國國防和軍事領導人在多個層面上坦誠對話的價值，這為官員提供了坦誠討論雙方關切問題的機會」，並指開放軍方之間的溝通管道對防止競爭演變成衝突非常重要。

該美國國防部官員表示，瑞特納與李斌的通話顯示，美國致力於落實美國總統拜登加強雙方軍事交流的方向。

報導引述五角大廈表示，瑞特納利用與李斌通話，表達了對「中國針對在南海合法作業的菲律賓船隻採取危險行動」的擔憂。

中國國防部官方微博17日公布，中共中央軍委國際軍事合作辦公室領導16日應約與美國助理國防部長視訊通話。

中方指出，在兩國元首戰略引領下，中美兩軍加強溝通交流，為兩軍關係注入積極因素，局面來之不易。兩軍應堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，才是正確相處之道。

中方強調，美台軍事勾連、「台獨」勢力分裂行徑是破壞當前台海穩定的主要亂源，中國軍隊捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移；美方插手慫恿「代理人」在南海搬弄是非、挑起爭端，中方維權行動完全正當合法；美方部署陸基中程飛彈嚴重危害地區安全，如果一意孤行，必將遭到中方堅決反制。

中國國防部表示，雙方還就其他問題交換了意見。

金融時報在報導中也提到，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）將於本月底在新加坡舉行的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）中，與中國防長董軍會晤，這將是美中防長2年來首次面對面交流。奧斯汀上月曾與董軍通話。（編輯：陳鎧妤/曹宇帆）1130517