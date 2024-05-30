中美防長規劃香格里拉對話會晤 專家：必談台海

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（中央社台北30日電）中國國防部長董軍今起訪問新加坡，將出席「香格里拉對話」會議，今年中美防長規劃會面；中國專家分析，中美兩國防長會晤勢必會談到台灣議題，中方會重申「要求美方遵守一個中國原則，停止干涉台灣事務」。

中國國防部近日公布，5月29日至6月3日，董軍將應邀出席第21屆香格里拉對話會並訪問新加坡。中國國防部長董軍在香格里拉對話會上將圍繞「中國的全球安全觀」作大會發言，並會見有關國家代表團團長。訪星期間，董軍另將與星國政府和防務部門官員會談。

美國國防部24日則表示，國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）出席新加坡「香格里拉對話」時並規劃與中國防長董軍會晤。若依規劃見面，將是美中防長2年來的首次重大面對面交流。

對此，中國官媒環球時報26日訪問中國軍事專家張軍社，他表示兩軍關係是中美兩國關係的一個晴雨表。在中美關係總體發展趨穩的時候，雙方軍事交流互動也相應增多，因此中美防長在香格里拉對話會議期間舉行會晤的機率很高，「標誌著中美兩軍軍事溝通全面恢復」。

此外，針對台灣，張軍社認為中美兩國防長會晤勢必會談到台灣議題，中方會重申「要求美方將承諾落到實處，嚴格遵守一個中國原則，停止干涉台灣事務」。指只有美國尊重中國的核心利益，中美兩國兩軍關係才能穩定向前發展。

另環時報導，北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華則分析，指出當前中美兩軍互動正處在一個高度複雜的關鍵時期。一方面今年以來中美兩軍順利落實兩國元首會晤精神，已全面恢復兩軍交流；另一方面，在台海等問題上美軍一直干預。

因此中美防長會晤期間談什麼，氛圍如何，都將成為外界觀察世界上兩大軍事強國走勢的依據。不過，卓華認為，即便雙方有交鋒，也是一種立場交流，好過對話處於「真空狀態」。（編輯：唐佩君/謝怡璇）1130530