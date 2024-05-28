中國防長將赴香格里拉對話 中美互動為看點

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（中央社記者李雅雯台北28日電）中國國防部長董軍將出席第21屆香格里拉對話、訪問新加坡。中國媒體評論，中美互動為看點之一，「要讓美國聽到中國在南海問題、台灣問題上的底線」。

中國國防部昨天宣布，董軍將於5月29日至6月3日出席第21屆香格里拉對話，同時訪問新加坡。董軍將在香格里拉對話以「中國的全球安全觀」作大會發言，會見有關國家代表團團長。董軍將與新加坡新政府和防務部門會見會談。

中國媒體新民週刊今天刊發評論盤點香格里拉對話3大看點。

評論指出，新加坡甫完成史上第3次總理更替，由黃循財出任新加坡總理，中國、新加坡雙邊關係怎麼相處，包括防務合作、溝通等，這需要進一步地了解。董軍訪問新加坡期間將與新政府、防務部門會見會談，這是一個很好的管道。

新加坡是東協重要成員，目前則有個別東協成員國（指菲律賓）在南海問題對中國挑釁，董軍前往新加坡，新加坡熱情迎接，可望在東協內部、東協與中國間營造更多和諧、安寧氛圍。

評論提到，董軍前往新加坡時間正值中共解放軍對台「聯合利劍—2024A」軍演結束後不久，香格里拉對話提供一個公開「談一談底線、畫一畫紅線」機會，若有國家需要改善與中國關係，這也是一個很好的場合；不過若欲有所談話，最好事先了解中國的國家核心利益。

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中美互動為3大看點之一。評論指出，拜登（Joe Biden）政府執政時間還有半年多，不管拜登是否連任美國總統，美國新一屆政府的軍事政策、防務綱要等都可能調整，在這樣的情況下，中美如何打交道，香格里拉對話提供了一個平台。

評論強調，中國將以「中國的全球安全觀」作大會發言，香格里拉對話提供了一個場合讓美國聽到中國在「南海問題、台灣問題」上的底線，「要讓美國感受到，南海本是合作之海，域外國家就別來搗亂了」、「台灣問題，美國不要揣著明白裝糊塗」。（編輯：吳柏緯）1130528