陸媒：中國擬投入逾260億 扶持全固態電池研發

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（中央社台北30日電）中國官媒中國日報29日報導，知情人士指出，中國擬投入人民幣60億元（約新台幣268億）用於全固態電池研發，包括寧德時代、比亞迪、一汽、上汽、衛藍新能源和吉利共6家企業可能獲得政府基礎研發支持。

全固態電池具有高能量密度、安全性和低成本等眾多優勢，被國際普遍認為是下一代新能源動議電池發展趨勢，各國均加大投入研發以求技術突破。

報導指出，多位知情人士確認，該項目由政府相關部委負責實施，鼓勵符合條件的企業對全固態電池技術展開研發。該專案經過嚴格篩選後，最後具體分為7大項目，聚焦聚合物和硫化物等不同技術路線。

界面新聞報導，包括寧德時代、上汽集團等中國多家電池和車企，近期陸續宣布全固態電池的研發進度，像是寧德時代4月表示，將在2027年小量生產全固態電池。

上汽集團上週宣布，計劃在2027年推出全固態電池車型，電池供應商為清陶能源。上汽集團是該公司主要投資者之一。

另一家車企廣汽集團也在今年表示，預計2026年全固態電池可量產裝車，將搭載於旗下的昊鉑（Hyper）車型。

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不只中國車企，日系車業如豐田汽車（Toyota）也規劃最早在2027年推出搭載全固態電池的純電動車（EV）。日產汽車（Nissan）則計劃2028年推出首款搭載全固態電池的量產車型。

全固態電池跟目前用在純電動車及電子機器等的鋰離子電池不同，使用的是固態電解質而非液態電解質，優點是容量大且體積小，可增加純電動車續航力並縮短充電時間，但壽命短及如何降低量產成本都是課題。（編輯：廖文綺/曹宇帆）1130530