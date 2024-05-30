美中防長規劃香格里拉對話會晤？北京：持開放態度

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（中央社記者呂佳蓉北京30日電）對於美中防長是否會在新加坡香格里拉對話會期間舉行會晤？中國國防部發言人吳謙今天說，中方認為中美兩軍高層保持戰略溝通，有利於穩定兩軍關係，增進相互了解，中方對此持開放態度。

中國國防部長董軍5月29日至6月3日將應邀出席第21屆香格里拉對話會並訪問新加坡。外界認為，美中防長預計將會晤，台灣、南海都可能是觸及議題。

在今天的中國國防部例行記者會上，有媒體詢問董軍是否會與美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）會晤？

吳謙並未直接證實此事，但他說，中國方面已發布董軍出席香格里拉對話的訊息，後續將根據進展適時介紹相關情況。

吳謙指出，中方認為，中美兩軍高層保持戰略溝通，有利於穩定兩軍關係，增進相互了解，中方對此持開放態度。

董軍與奧斯汀4月16日晚間視訊通話，是美中軍方高層從2022年11月以來再次互動。因此今年的香格里拉對話，美中防長互動為看點之一。（編輯：邱國強）1130530