槍指中國海警？ 北京要求菲律賓莫再製造事端

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（中央社記者周慧盈北京4日電）中國與菲律賓近幾個月來在南海衝突不斷，近日又傳出菲國艦上士兵稍早時槍指中國海警的說法。中國外交部今天回應媒體時要求菲國不要製造事端。

中國官媒央視近日曝光一段影片顯示，菲律賓5月19日對擱淺在仁愛暗沙的「馬德雷山號」軍艦進行空投補給，而「中國海警依法依規應對」時，發現菲國艦上至少兩名人員持槍在甲板活動，並用手、用槍指著中國海警方向。

綜合陸媒報導，有外媒下午在中國外交部例行記者會追問此事，包括「菲律賓人員是否真的用槍指著中國海警？中國政府對這種具體行為有何評論？」

中國外交部發言人毛寧回答時表示，「在仁愛礁（仁愛暗沙）問題上，菲方是不斷侵權挑釁、激化矛盾的一方，我們要求菲方不要背信棄義，不要製造事端」。

她並說，菲律賓派軍艦在仁愛礁「坐灘」這個行為本身就是非法的，菲方還一再挑釁、激化矛盾、升級事態，這是中國不能接受的。

對於如何處理這個問題，毛寧指出，中方已經反覆闡明原則立場，「我們希望菲方不要再繼續製造事端，而是要回到通過對話協商解決分歧的正確軌道上來」。

外電報導，對於「菲律賓士兵用槍指著中國海警船」的指控，菲律賓軍方今天說，中國海警船非常接近該船時，菲律賓士兵握緊武器，但沒有用槍指著中國海警船。

菲律賓武裝部隊發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）表示，菲律賓軍隊遵守交戰規則，並保持最高水準的職業操守。

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中菲之間近幾個月來持續在南海爭議水域爆發海上衝突，包括中國以高壓水炮造成菲國人員受傷和船隻損失、以軍用級雷射照射菲律賓船隻以及在爭議水道「危險駕駛」等，導致南海緊張局勢升溫。

菲律賓1999年刻意將登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal），至今未拖離，且派遣軍隊駐防，以此強化對南沙群島主權的主張。中國政府則強調仁愛礁（仁愛暗沙）是中國南沙群島的一部分，持續要求菲方拖走非法「坐灘」的軍艦。（編輯：謝怡璇）1130604