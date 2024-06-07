中國3至5月平均氣溫12.3度 創63年來新高

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（中央社記者李雅雯上海7日電）中國3至5月全國平均氣溫攝氏12.3度，創下1961年以來最高紀錄。專家預測，今年夏天中國大部分地區氣溫將較過往同期偏高，高溫天數偏多。

中國氣象局專家朱定真在央視新聞報導中表示，中國3至5月全國平均氣溫攝氏12.3度，往年同期平均氣溫10.9度，3月氣溫偏低不到1度，5月偏高1.1度。3至5月全國平均氣溫創下1961年以來新高，前次測得最高紀錄落在63年前。

朱定真推估，由於偏暖趨勢主導，今年夏天在部分地區可能出現熱浪。

他說，今年夏天大部分地區氣溫將較過往同期偏高，高溫天數偏多。華北、華東南部、華中南部、華南、新疆等地區可能出現階段性高溫熱浪；必須提前做好迎峰度夏、能源保供準備工作

朱定真強調，中國去年出版了一份氣候變遷藍皮書，其中提到中國夏季平均氣溫創下新高、沿海的海平面高度創下新高、冰川末端退縮距離創下新高，這些事證可以看出氣候系統持續變暖中。

朱定真指出，透過海平面溫度、海平面高度、高原積雪變化、兩極積雪變化、大氣環流分布等氣候模型參數，可以觀察到未來幾年整體氣溫變暖趨勢沒有減弱。（編輯：廖文綺）1130607