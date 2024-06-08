中國大學入學考試強碰端午 考場周邊飯店一房難求

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（中央社記者吳柏緯台北8日電）今年中國大學入學考試遇上端午連假，不少鄰近考場的旅館房價應聲上漲，然而考生家長仍踴躍搶訂，一房難求的情形普遍，有些地區的旅館預訂量較往年同期上漲5倍。

中國大學入學考試（中國高考）6月7日登場，1342萬名考生報名，創歷史新高，比去年增加51萬人。今年的考試時間與端午連假強碰，使得高考房（旅館提供考生、家長在考試期間休息、備考的房間）一房難求，不少地區的旅宿業者漫天喊價。

綜合第一財經、齊魯晚報報導，今年高考房的預訂難度大於往年，甚至有些考場附近的旅館早在一個月前就被訂滿，部分民宿與公寓也在這段期間提供高考房。

報導引述旅遊平台攜程的數據顯示，截至目前，全中國考場周邊3公里範圍內的旅館預訂量較去年同期增加3倍。北京、上海、成都、西安、南京、長沙、杭州、武漢、青島、廣州是目前高考房預訂量最多的10個城市。其中青島、南京、杭州、長沙的預訂量年漲幅更是超過500%。

中國旅遊數據分析機構「去哪兒大數據研究院」的研究員肖鵬分析，今年預訂高考房的情形約從5月21日開始變得較為明顯，「相比去年受疫情影響，今年更多家長選擇了離考場較近的高考房，讓小孩備考、休息，高考房總體預訂量較去年有較大提升」。

至於高考房的價格變化，據報導調查，距離考場約1公里內的旅館，大多數的漲價幅度都在人民幣100元（約新台幣447元）左右，而且由於受到歡迎而一房難求。

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報導指出，除了連鎖旅宿集團外，也有不少個人經營的民宿抓緊商機，將這段時間的房間空下來，轉為高考房。

報導引述一名民宿負責人說，許多民宿由於距離考場近、能做飯、洗衣服，全方位照顧考生飲食起居，吸引家長搶訂。此外，有些民宿為入住的考生準備了靜音設施讓考生能安靜休息；獨立書桌和書架讓考生能安心複習，還有贈送金榜題名伴手禮或端午禮品。（編輯：廖文綺）1130608