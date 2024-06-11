中國5月出口超乎預期 分析指為過剩產能找市場

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（中央社記者吳柏緯台北11日電）據中國海關總署發布5月進出口貿易數據，出口額年增7.6%，創近1年多以來最高紀錄。分析指出，這是因為中國國內消費疲弱，增產的產品只能對外出口，及部分企業趕在關稅壁壘生效前，向新興市場出貨。

中國海關總署官網7日發布5月進出口貿易數據（按美元計）。5月出口總值年增率7.6%，連續2個月呈正成長，相較4月年增率1.5%，大幅增加6.1個百分點，超出市場預期；然而5月的進口總值表現疲弱，年增1.8%，相較4月年增率8.4%，大減6.6個百分點。

據紐時中文網、日經中文網報導，作為國家戰略，中國正在大幅擴建各類的工廠並增加產能，然而由於整體內需疲軟、經濟情勢不佳，使這些工廠增產的商品必須出口至其他國家。

雖然出口總值大幅增加，然而商品的價格卻下降，「出口商品的數量成長高於價值成長」成了許多領域的普遍現象。例如，5月時中國家電實際出口數量年增27.8%，但是出口額僅年增18.3%。

除了替過剩的產能找尋市場而增加出口外，由於中國企業將面臨更多的貿易壁壘，同時，巴西和印度等發展中國家也在採取措施，保護本國工廠和工人，避免受中國競爭的影響。因此在過去一段時間，中國企業趕在關稅生效前，加大向拉美、新興市場出貨。

報導引述凱投宏觀（Capital Economics）分析，過去一年，中國加強了對越南和墨西哥的出口，在這些國家，商品可以經過再加工，然後以低關稅或零關稅運往美國或歐洲，「即使關稅生效，其影響也可以透過貿易改道和匯率調整得到緩解。」

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中國雖然想方設法提高出口數據，同時抵消國內經濟的疲軟情形，然而中國消費者不願消費的心態一目了然。報導指，京滬兩地的許多餐廳即使在週末晚上也空無一人。商店裡顧客寥寥無幾，甚至沒有顧客，店員們站在一旁顯得百無聊賴。中國製造的低價化妝品正在擠掉價格較高的外國品牌，由於消費者選擇啤酒，烈性酒的銷售也出現下滑。

中國5月進口總值成長速度放緩，進口總值年增率從4月8.4%驟降至5月1.8%，顯示國內消費疲弱。（編輯：陳鎧妤）1130611