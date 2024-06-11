胡歌睽違6年來台 陸委會：依法申請並審查後同意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北11日電）中國大陸男星胡歌睽違6年再次來台，12日將舉辦公開活動。陸委會晚間表示，胡歌行程依相關法令申請，並經主管機關審查後同意入境，歡迎中國大陸演藝人員來台分享影視從業經驗。

根據公開資訊顯示，胡歌上一次來台可以追溯至2018年，當時以頒獎人的身分參與第55屆金馬獎。睽違6年，胡歌再次來台，將於12日出席「對話青年」影視經驗交流活動。

陸委會晚間以書面回應中央社時表示，台北市影音節目製作商業同業公會邀請陸籍藝人胡歌來台，並依相關法令規定，以短期專業交流事由，專案申請來台參加「對話青年」影視經驗交流活動。經文化部、移民署等主管機關審查同意入境。

陸委會表示，樂見兩岸藉由影視作品相互增進瞭解，也歡迎中國大陸演藝人員來台分享影視從業經驗。

另有媒體報導，海基會董事長鄭文燦協助胡歌來台相關事宜。對此，海基會今天下午在媒體群組回應表示，大陸人士赴台申請案皆由陸委會會同相關權責機關審查，海基會並無參與。海基會樂見兩岸文化交流順利進行，兩岸能有更多良性互動、善意理解。（編輯：張淑伶）1130611