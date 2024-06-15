貴州稱脫貧有成低收人口已動態清零 引嘲諷與批評

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（中央社記者吳柏緯台北15日電）中國貴州省副省長羅強14日表示，貴州打贏脫貧攻堅戰後，截至去年底，年均收入低於萬元的人口基本已「動態清零」。網友嘲諷「因為都趕走了」，也有人批亂用詞彙，至今聽到動態清零仍感害怕。

據澎湃新聞，中國國務院新聞辦公室14日舉行「推動高質量發展」系列主題新聞記者會，貴州省副省長羅強在會中表示，貴州打贏脫貧攻堅戰後，堅持把不發生規模性返貧作為底線，對脫貧人口進行監測和幫扶，實施居民增收三年行動，「到去年底，年人均純收入低於萬元的人口，已經基本實現動態清零」。

羅強稱「富在農家」，一方面穩定外出務工規模，讓600萬民眾在外穩定就業；另一方面，持續發展縣域經濟，壯大鄉村富民產業，讓更多的農民在家門口就有事做、有錢賺。

他說，如今貴州鄉村的精神風貌越來越好，農民的日常生活已不再是傳統的面朝黃土背朝天，「村超」、「村BA」就是貴州農民新生活的生動寫照，「現在，越來越多的城裡人嚮往農村、嚮往田園生活」。

然而羅強使用「動態清零」一詞形容脫貧，在網路上引發不少人吐槽。

有人稱「是不是收入不到萬元的人都趕出貴州了」、「老爺子心善，見不得窮人」、「光看這幾個關鍵字就知道水分多大」；此外也有人質疑，省內許多高齡的農民，沒有工作能力的老人，是如何年收達萬元？

有些網友則嘲諷，「天天玩名詞，遙遙領先」、「他自己信那就是信了」。

此外，也有人批評亂用詞彙，雖然COVID-19疫情已經過去，然而至今聽到「動態清零」這幾個字仍感害怕。

「動態清零」是中國在COVID-19期間為了疫情防控而發明的政策，意指在發現確診病例後，在醫學收治的同時進行流行病學調查並將密切接觸人士隔離，藉此控制病毒傳染範圍，令社會上的確診人數降低至零。（編輯：呂佳蓉）1130615