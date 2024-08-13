外送員、物業弱弱相殘 引發民警衝突

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（中央社台北13日電）中國杭州12日發生一起美團外送員因要向保安取回電動車鑰匙而下跪的事件，這令許多外送員不滿，並且聚集示威，要求物業職員道歉。事件引發激烈的外送員與警方的對峙與衝突。

綜合中港媒體與社交平台X網路上影片顯示，12日杭州一名美團外送員在保安身旁跪下，引起一群外送員聚集示威，並且引起激烈的衝突。

根據當地警方通報，12日中午，某外送平台一男性外送員王某某在西湖區西溪世紀中心園區送外賣過程中將欄杆踩歪，被園區保安攔下，該外送員因擔心影響其他訂單派送遂下跪，後引發現場人員聚集。

通報稱，屬地派出所接獲報警後立即出警赴現場處置，對涉事人員依法開展調查，後續將依據調查情況依法處理。

外送員下跪的圖片在當地的外送群體傳開之後，根據網上影片顯示，一群外送員前往西溪世紀中心聚集要求道歉。戴著安全帽、穿著「美團」與「餓了嗎」制服的外送員，聚集現場，高聲呼喊「道歉！道歉！」

警方則前往維持秩序，雙方引發激烈的推擠衝突。現場也有許多身分不明、身穿白衣或黑衣，手持手機錄影的人士。

對於此一事件，美團回應，對外送員可能遭遇的不公正對待問題，將一管到底，並根據外送員訴求配合相關部門調查，切實維護合法權益。

外界有稱，發生外送員與警察衝突後，社交媒體上出現「在現場的外賣騎手被集體封號」。美團回應，在事件全程，公司未對任何外送員採取封號、限制接單等不利於外送員的負面行為。

美團稱，「針對製造、傳播謠言的帳號及背後推手，公司已採取法律措施」。（編輯：呂佳蓉/廖文綺）1130813