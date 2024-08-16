南方報業記者稱全紅嬋「不跳水像白痴」 網友圍剿

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者周慧盈北京16日電）中國17歲跳水運動員全紅嬋在巴黎奧運期間向德國友人展示金牌的影片引起批評，廣東南方報業集團體育記者朱小龍指全紅嬋行為舉止「瘋瘋癲癲」，還說「以後不跳水像個白痴一樣能行嗎？」朱小龍卻因此遭網友圍剿。

綜合陸媒報導，南方報業傳媒集團昨天發表聲明說，「集團一名體育記者違規私自參加網路連線節目，發表涉我奧運健兒的錯誤言論。集團對此高度重視，迅速組織開展調查，將根據事實對相關責任人依規依紀嚴肅處理」。

全紅嬋近年以「水花消失術」驚豔全球體壇，今年巴黎奧運會不但衛冕女子10公尺跳台冠軍，並與隊友陳芋汐在女子雙人10公尺跳台摘金，成為中國史上最年輕的三金得主。

中國民眾十分「寵愛」全紅嬋，稱她為「嬋寶」，但朱小龍日前在直播中提到全紅嬋時卻批評「她在別人的視頻（影片）裡，例如在奧運村裡面，瘋瘋癲癲地給人家德國選手展示金牌什麼的，她現在也開始學英語了哇！她現在也意識到這個東西，就是在國際賽場上要跟一些人交流」。

全紅嬋拿下女子雙人10公尺跳台金牌後，有德國選手向她祝賀。在德國選手所拍影片中，全紅嬋拿出金牌，並說「咱們拿金牌就是炫耀的」。

朱小龍還表示，「我覺得這樣很好，妳不光是要把跳水跳好，妳作為一個人還是怎樣，妳長大了以後不能跳水一輩子嘛！妳不跳水以後，像個白痴一樣能行嗎？」

朱小龍的點評曝光後引起軒然大波，部分網友雖也認為全紅嬋確實需要學習一些禮儀，但大多數人都力挺這名年輕的奧運冠軍，認為她的天真和純真是她的魅力所在。

網友留言反擊朱小龍，「你才瘋癲啦，全紅嬋是天真少女很可愛」、「公然侮辱奧運冠軍全紅嬋，這該被舉報徹查」、「全紅嬋當然不用跳一輩子水，人家馬上退休都能過得比你好」。

引發網友眾怒後，朱小龍的微博帳號「艾晚」隱藏了內容，隨後改名並更換照片，最後申請關閉帳號。

全紅嬋賽前受訪時表現出對巴黎的奧運志在必得，曾說「小小巴黎，拿捏（掌握）」 。賽後獲獎受訪時有記者問她知不知道「拿捏」 的英文，並主動要教她「拿捏」 的英文，全紅嬋則連說兩次「不想知道」（拿捏的英文）。

據報導，朱小龍的點評引發爭議後，有中國網友挖出朱小龍正是當時想教對方「拿捏」的英文卻被拒絕的記者。 （編輯：張淑伶）1130816