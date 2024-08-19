中國6月流感發病人數年增近4倍 季節規律已被打破

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（中央社台北19日電）據中國疾控中心統計，中國今年6月份流行性感冒發病人數多達31萬4709例。中國官媒比對發現，與去年同期6萬5289例相較，中國6月份流感發病人數大增3.8倍。中國專家認為，COVID-19疫情後，流感發生的季節性規律已被打破，難以判斷。

綜合人民日報健康客戶端及第一財經報導，上述數字是來自中國疾控中心發布的最新一期「全國法定傳染病疫情概況」。

南方科技大學公共衛生及應急管理學院流行病學教授魏晟表示，自COVID-19疫情發生以來，流感季節性發生的規律就已經不明顯了。在防控COVID-19的同時，也阻斷了其他傳染病的流行，使民眾對不同病毒的易感性也發生了變化，很難用以往的規律，判斷今年流感季到來的時間。

華南理工大學附屬六院呼吸與危重症醫學科二區科主任宋靜指出，今年6至7月接診的流感患者比較多。但最近流感已經接近尾聲，而COVID-19患者卻有所增加，近2年流感季節性特徵已經不明顯了，即便是夏天這個非流感季節，也偶爾會有大規模流感的發生。

報導指出，為因應今天夏季也出現大批流感患者，遼寧、安徽、浙江、山東等省不少社區提前購進了流感疫苗，以防止流感突然來襲。遼寧省大連市中山桂林社區衛生服務中心工作人員表示，目前當地社區醫院就有流感疫苗現貨，最近來接種的人「挺多的」。

至於目前是否有流感及COVID-19聯合疫苗，報導提到，國外大廠雖然都已投入研發，但至今尚未取得成功。而在中國國內，據公開資訊，目前並沒有大型藥廠投入研發。

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中國一名疫苗研究專家表示，目前中國企業對COVID-19疫苗的研發幾乎已經停滯，因為「無法帶來利潤」。且中國企業的策略相對比較謹慎，通常會等到國外的研發取得成功後，再去跟進。

這名專家認為，流感及COVID-19聯合疫苗的問世可能還要等待一段時間。一是要考慮實際的需求，二是要克服COVID-19病毒的持續變異問題，因為新疫苗研發速度常趕不上病毒變異。此外，新的聯合疫苗還需要解決人體免疫反應可能降低的問題。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1130819