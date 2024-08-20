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被禁言20餘天 胡錫進與女主持人戶外訪談引矚目

2024/8/20 16:55
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（中央社台北20日電）疑因錯誤解讀中共20屆三中全會決定遭全網禁言的前環球時報總編輯胡錫進，在被禁言20多天後，日前被民眾發現在北京後海與中國名主持人魯豫進行戶外訪談，神情輕鬆。但截至目前為止，胡錫進在中國網路上仍未被恢復發言。

綜合中國網路訊息及星島網報導，有中國網友日前在新浪微博貼出4張照片，畫面中的地點是北京後海邊，天色已暗但未全黑，胡錫進與魯豫站在欄杆旁交談，胡錫進並看著手機上的文字，兩人似乎在溝通對談內容。

若再細看，胡錫進與魯豫的胸前都別上了麥克風，一旁則有專業攝影人員拍攝，也有一些路過民眾在旁圍觀，並拿起手機拍攝。胡錫進的神情則顯得輕鬆，且和魯豫都有笑容。但從畫面中，無法判斷胡錫進與魯豫這兩人中，誰是採訪者及受訪者。

貼出上述照片的中國網友並留言表示，「54歲的魯豫笑容親切氣質清新，不像電視中那樣顯得削瘦；64歲的老胡（胡錫進）自然是很接地氣。可惜採訪了好幾個路人都不知道胡錫進是誰」。

見到胡錫進現身北京後海，且與知名主持人同框，不少中國網友立刻驚呼「老胡要復出了？」、「解禁了？」、「開綠燈了？」、「組織（中共黨組織）上原諒了」；也有人問「這是誰上誰的節目？」、「老胡該發文了吧」、「誰保的老胡？」、「老胡寫切結書了吧」。

也有網友調侃，沒想到胡錫進銷聲匿跡這麼多天，竟然去「拍綜藝」去了，「老胡喜笑顏開，看來過得還挺好的」；還有人說，老胡是「很好的對照組，誰站在他旁邊，都能顯美顯帥」；但也有人語帶嘲諷地說，胡錫進要是復出了，還是希望他「多解讀解讀文件」。

中共20屆三中全會通過的「決定」全文7月22日公布後，胡錫進23日即發表文章指出，與2013年中共18屆三中全會決定相較，20屆三中全會的決定中，沒有「公有制為主體」的表述，人們很容易發現上述兩個決定之間「圍繞公有制和非公有制經濟表述的明顯差異」，這種變化「無疑是歷史性的」。

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胡錫進作此解讀後，他在中國各大網路平台及X平台上的帳號，自7月27日下午起就未再更新，疑似被全網禁言，外界直指胡錫進上述解讀與中共的政策相悖。事後，他在回覆星島網等媒體查詢表示：「我個人不想說什麼，您看網上的東西就行了，請理解」。

中共官媒人民日報7月30日即發表署名「仲音」、題為「堅持和落實『兩個毫不動搖』」的文章指出，中共20屆三中全會通過的「決定」強調「堅持和完善社會主義基本經濟制度」，其內涵包括了「公有制為主體」、「多種所有制經濟共同發展」等內容，且中國基本經濟制度「寫入了憲法、黨章，成為全黨全社會的行動指引」，形同打臉胡錫進的解讀。（編輯：邱國強/謝怡璇）1130820

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