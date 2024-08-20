中共統戰部長赴港談兩岸 香港仍是借鏡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港20日電）中共統戰部長石泰峰今天在香港重彈舊調，呼籲港人及海外僑胞「反獨促統」，並聲稱「一國兩制」在港的實踐及不斷發展，將「為祖國完成統一提供重要借鏡，發揮重要作用」。

中國和平統一促進會香港總會下午在香港舉行「全球華僑華人促進中國和平統一大會」，這是該會事隔14年後再次舉辦相關大會，石泰峰親自與會並致辭。

他宣稱，長期以來「港澳台同胞和海外僑胞都在『反獨促統』」。特別是香港同胞，回歸以來一直推動「一國兩制」實踐和穩步前行；在修例風波（「反送中」運動）後，香港又「全面準確」實施國安法和基本法23條立法（維護國家安全條例），落實了中國國家安全屏障及「愛國者治港」原則，走向「由治及興」的新階段。

石泰峰聲稱，「『一國兩制』在香港實踐，不斷發展，將為實踐『祖國完成統一』提供重要借鏡，發揮重要作用」。

他宣稱，剛結束的中共20屆三中全會，對深化改革作出部署，將為推進「祖國統一」提供堅實基礎，創造更有利條件，而今天的中國「比以往任何時候都更有信心和能力實現統一」。

石泰峰聲稱，解決台灣問題的主導權「掌握在大陸這一邊」，「台獨是絕路」，無論何黨何派在台掌權，都無法改變兩岸關係向前發展的態勢。而解決「台灣問題」，實踐「祖國完全統一」是中共的歷史任務；「國家統一，永遠是中國核心利益的核心」。

他在講話中向與會者提出5點建議，一是堅定中華民族認同，二是堅定統一自信，三是反對台獨分裂，四是增進同胞福祉，五是營造良好環境。

石泰峰提到，要充分發揮港澳和海外連接兩岸的「獨特優勢，為兩岸各領域合作搭橋」，推動兩岸民眾共享發展機遇、福祉和美好未來。

至於營造良好環境，石泰峰說，與會人士「要講好和平統一故事」，「講清和平統一給世界帶來的機遇」。（編輯：邱國強）1130820