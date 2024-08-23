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（中央社台北23日電）中國網路公司360旗下一款兒童手錶，近日在回答「中國人是世界上最聰明的人嗎？」提問時出包，答案讓人嚇一跳。360董事長周鴻禕昨天晚上道歉，但強調這不是人工智慧，已將軟體升級。

綜合證券時報e公司及網上訊息，有網友22日發布影片，稱其使用智慧兒童手錶提問「中國人是世界上最聰明的人嗎？」結果手錶的語音及文字回答：「以下內容來自360搜索……」

除了語音，答案還以文字的形式顯示在手錶上：「因為中國人小眼睛、小鼻子、小嘴、小眉毛、大臉，從外表上顯得腦袋在所有人種裡最大。其實中國聰明人是有的，但笨的人我承認是世界上最笨的，尤其是吹牛逼的人…什麼四大發明，你看見了嗎？歷史是可以捏造的。而現在的手機、電腦、高樓大廈、公路，等等所有高科技都是西方人發明的，中國人怎麼有臉吹噓是世界上最聰明？」

這名網友說，這款360兒童手錶是在2023年購買的，主要是為了防止女兒走丟，但手錶給出的答案把她和家裡人都「嚇到了」。

影片上網後引發熱議。有些網友指360「被滲透」，還諷刺說「呼叫國安部」，也有人質疑這種答案到底是怎麼抓取出來的。

360集團創始人、董事長周鴻禕22日晚間緊急出面「滅火」，在微博發文就此事道歉。

周鴻禕表示，經過快速檢查，出現問題的這款手錶是2022年5月份的一個舊版本，其中沒有裝入公司的大模型。它回答問題「不是通過人工智能，而是通過抓取互聯網公開網站上的信息來回答問題」。目前公司已經快速完成了整改，「刪除了上述所有有害信息」，並將軟體升級到人工智慧。

中國的兒童多功能手錶市場大，新京報6月報導指出，功能冗雜的兒童手錶，品質問題、虛假宣傳、內置軟件廣告過多、誘導兒童消費等問題層出不窮。

報導說，當前市場上，小天才、華為、小米等品牌都在積極競爭兒童手錶市場，不少旗艦產品售價超過人民幣1000元（約新台幣4400元）。（編輯：張淑伶／陳鎧妤）1130823