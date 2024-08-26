分析指澳門特首賀一誠不連任是北京要求 非關健康

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（中央社記者張謙香港26日電）香港媒體分析，澳門行政長官賀一誠不參選連任的真正原因是服從「北京的大局」，即北京中央「不需要他連任」，而非因為健康問題。

星島日報今天刊文指出，賀一誠上週以「身體健康尚未全面恢復」為由，宣布不尋求連任。

但文章表示，賀一誠此前休假了39天，澳門新聞局在其最後一次宣布休假時解釋，他在休假期間進行了例行體檢及接受必要診療，目前身體狀況良好。

文章質疑，賀一誠休假完畢及復出之後，雖然略為消瘦，但精神不錯，既然「身體狀況良好」，為何急流勇退。

文章認為，賀一誠真正不連任的答案，可從其宣布不連任的聲明中找到。他的聲明提及，「為了澳門的長遠發展，從大局出發，決定不參加第六任行政長官選舉」。

文章表示：「政治是講究大局的。大局，需要你連任你就連任；大局，只需你幹一屆就幹一屆。香港幾任特首未能連任，都是因為『大局出發』。」

文章還指出，在賀一誠宣布不連任後，澳門立法會前議員、商界人士吳在權曾寫打油詩，暗示澳門終審法院院長岑浩輝將是下任特首大熱門。（編輯：朱建陵）1130826