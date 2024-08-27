香港初中新學年度 與中國同步推動習思想進教材

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（中央社台北27日電）2024學年度9月開學，香港教育局在初中新設立「公民、經濟與社會科」，且新增以往香港教科書沒有的「愛國教育」和「習近平思想」等內容。而中國小學、初中同時啟用的新版教材中，也將全面系統推進「習近平思想」進入教材。

綜合美國之音（VOA）中文網及港媒報導，將參與新學 科教學的香港初中教師早已獲得課程大綱，並參加香港教育局提供的相關培訓。但香港教育局在7月31日正式公布長達126頁的課程指引後，近1個月來仍在香港民間引起熱烈討論。

報導指出，相較於2022年公布的課程大綱，香港教育局新版大綱首度引用了「習近平思想」、「中國特色社會主義制度」等中國「愛國主義教育法」第6條的主要內容，意在明確要求香港初中生認真學習中國官方設定的「愛國思想」。

事實上，同樣自9月開學的2024學年度起，中國所有小學及初中也啟用新修訂的「道德與法治」、語文、歷史等3科統編教材。

觀察者網報導，上述新版統編教材將在3年內遍及中國義務教育所有年級。其中，新教材的首要變化，就是全面系統推進「習近平思想」進入教材；另一變化是進一步推進「國家安全教育、法治教育、鑄牢中華民族共同體意識教育」進入教材。

報導指出，2023年10月，中國全國人大常委會通過「愛國主義教育法」，自今年元旦起實施。而香港初中課程新增「習近平思想」，便是為了落實北京中央的指令。雖然港府官員曾表示教學效果「不期望要很深入」，但外界質疑香港教育「內地化」的聲浪始終不斷。

事實上，數年前中國的愛國主義教育已在香港小學紮根。雖然小學沒有新增前述的「公經社」學科，但香港教育局已規定各小學需在各方面進行相關教導，例如教導學生中式步操及升中國國旗、每所學校須達到90%以上學生參加過官辦的「國家安全」問答比賽等活動。

在港島一所小學擔任體育老師的張思朗，就需要負責教導學生中式步操和升旗，每年還要按照香港教育局硬性規定參加至少30小時的國安教育課程。他坦言，港府強制學校積極推行國家安全教育，大幅加重教師工作量，導致教師不得不減少常規課程準備和教學時間，降低了教學品質。

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張思朗直指，比較起來，更讓教師們更難受的是「不能出錯」的壓力。「現在是教錯書也不要緊，但弄錯國旗或國安法的內容，就會令大家非常頭痛」。現在是「國旗比校長和任何事物都更大」。推行國家安全教育，已導致教師們的情緒和健康都變差。

前香港理工大學應用社會科學系助理教授、前香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，「國家安全」在香港從來都是「偽命題」，港府所做的一切，包括在中小學推行國家安全教育，根本和「國家安全」毫無關係，只是藉此名義打壓民主要求和基本人權，維持政體穩定。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1130827