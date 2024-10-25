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歐洲議會挺台 陸委會：呼籲北京順應國際趨勢

2024/10/25 13:25
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（中央社記者李雅雯台北25日電）歐洲議會以壓倒性票數通過挺台決議，反對北京扭曲詮釋聯大第2758號決議。陸委會呼籲北京順應國際趨勢，停止蓄意扭曲聯大第2758號決議，在國際間強迫推銷「一中」。

大陸委員會（陸委會）25日透過書面表示，中共多次以未涉及台灣地位的聯大第2758號決議錯誤連結「一中原則」，企圖形塑「國際一中」以限縮台灣的國際參與、構建中共武力犯台的法理依據。

陸委會說明，聯大第2758號決議只處理了中國在聯合國的代表權，決議全文未提及台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，及處理台灣與中華人民共和國的關係，這是無可否認的客觀事實。

陸委會指出，歐洲議會於24日以壓倒性多數通過決議，駁斥中共扭曲聯大第2758號決議，重申該號決議不涉台，事實凸顯國際社會同聲反對中共惡意扭曲聯大第2758號決議。

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陸委會呼籲北京順應國際趨勢，停止透過蓄意扭曲聯大第2758號決議的方式，在國際間強迫推銷「一中」謊言，停止武力恫嚇台灣人民，如此才有助於兩岸關係良性發展與台海和平穩定。

歐洲議會（European Parliament）24日以432票贊成、60票反對的壓倒性票數通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，反對北京扭曲聯大第2758號決議，排擠台灣的國際參與。（編輯：陳鎧妤）1131025

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