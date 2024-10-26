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共軍軍委副主席訪問越南 簽署加強防務合作協議

2024/10/26 15:23
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（中央社記者呂佳蓉北京26日電）中共中央軍委副主席張又俠今天結束為期3天的訪問越南行程，並在期間會見越共總書記蘇林等越南高層。張又俠還與越南國防部長潘文江舉行會談，並見證簽署加強防務合作的相關協議文件。

據中國國防部微信公眾號消息，24至26日張又俠應邀率團訪問越南，與越共中央總書記蘇林（To Lam）、國家主席梁強（Luong Cuong）、總理范明政（Pham Minh Chinh）分別會見。

張又俠首先轉達中共總書記習近平對蘇林的問候，並表示中方願與越南一起，順應歷史大勢，把握時代機遇，不斷加強政治、經濟、安全、人文等各領域交流合作，持續推動兩軍關係健康穩定發展，有力支撐中越命運共同體建設邁上新台階。

根據中方發布的訊息，蘇林也請張又俠轉達對習近平的問候，並表示，越南將發展對中友好關係作為對外政策的戰略選擇和頭等優先，始終堅定奉行一個中國政策。

蘇林指出，當前雙邊防務關係邁出新步伐，希望繼續深化務實合作，增進戰略互信，團結應對威脅挑戰，共同維護地區和世界和平穩定。

訪問期間，張又俠還與越南國防部長潘文江舉行會談，就國際與地區形勢及兩軍關係深入交換意見，並見證簽署加強防務合作的相關協議文件。（編輯：陳鎧妤）1131026

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