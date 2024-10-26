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王毅：中印領導人同意從戰略高度處理兩國關係

2024/10/26 15:49
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（中央社台北26日電）中印達成邊境問題共識後，中國國家主席習近平日前與印度總理莫迪在金磚國家峰會期間會面。中國外交部長王毅表示，兩國領導人一致同意從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係。

新華社25日報導，習近平結束金磚國家峰會的行程之際，王毅向隨行記者介紹此行的情況。

王毅說，此次國際社會普遍關注習近平與莫迪（Narendra Modi）的雙邊會晤，也是雙方5年來首次正式會晤。習近平就中印關係何去何從提出重要主張，強調中印應堅持正確戰略認知，共謀相鄰大國和睦相處、共同發展的光明正道。莫迪積極呼應，並就改善兩國關係提出具體設想和建議。

王毅表示，兩國領導人一致同意從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，不讓具體分歧影響兩國關係大局，加強戰略溝通，增進戰略互信，共同維護好邊境地區和平安寧，推動兩國關係早日重回穩定發展軌道，同時加強在金磚、上海合作組織等多邊框架內溝通合作。

印度和中國近日就具爭議的喜馬拉雅山邊境地區巡邏問題達成協議，解決4年來的軍事對峙。兩國軍隊25日開始各自往後撤離。

習近平23日在俄羅斯喀山出席金磚國家峰會期間與莫迪會面。央視報導，習近平表示，中印正確把握歷史潮流和兩國關係發展方向，最符合兩國和兩國人民根本利益。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1131026

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