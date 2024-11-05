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若川普當選 機構：保護主義恐挫中國貿易出口

2024/11/5 18:51
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（中央社記者李雅雯台北5日電）美國總統大選結果在即。中國金融專業研究機構評估，川普走貿易保護主義路線，倘若當選恐對中國施加激進關稅政策，影響中國貿易出口，中國經濟成長空間將受到壓制。

第一財經5日刊載星圖金融研究院高級研究員付一夫評論文章。文章提到，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在外貿、稅收、能源、製造業與就業等4領域政策立場有所差異。

在外貿政策上，川普走貿易保護主義路線，倘若其執政，很可能對於中國與其他主要經濟體施加更為激進的關稅政策，以減少貿易逆差；川普傾向於與個別國家進行雙邊貿易談判，以確保美國在協定中占有主導地位。

賀錦麗反對川普的全面徵收關稅政策，偏向於支持多邊貿易協定和國際合作，重視與傳統盟友在供應鏈的合作，尤其是在高科技、綠色能源領域，藉此確保在國際競爭格局中仍有供應鏈穩定性，她認為這有助於增強美國的全球經濟競爭力。

在稅收政策上，川普主張對內大規模減稅，透過減稅促進企業擴張與投資，吸引資本回流美國、推動經濟成長。川普也可能再次推動降低高收入族群個人所得稅；賀錦麗減稅對象側重於中低收入族群，致力於提高富人、企業的稅收責任。

在能源政策上，川普採取「傳統能源優先」立場，重視化石燃料等傳統能源產業，倘若川普當選，其恐將進一步地放寬環保法規，甚至不支持美國承擔過多的全球環境保護義務，進而降低傳統能源企業的營運壓力。

賀錦麗應會延續拜登（Joe Biden）政府的政策一貫性，持續支持綠色新政，推動美國能源體系往清潔能源方向轉型，透過補貼、稅收激勵等方式扶持可再生能源產業發展，例如太陽能、風電等。

在製造業與就業政策上，川普核心概念為「美國優先」製造業回流政策，可能會透過減稅、降低生產成本吸引製造業回流美國；賀錦麗則是專注於新興產業發展，例如科技與清潔能源等，除了扶持產業，也帶動就業機會的產生。

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文章結論強調，如果川普勝出，對中國加徵關稅是很可能發生的事情，短期將對中國出口構成壓力，使得對外貿易受阻，可預期中國經濟成長空間將受到壓制；中國政府提出提振內需等政策的必要性與可能性將跟著增加。

如果賀錦麗當選，中國外貿政策難有實質性鬆動，也不會大幅偏離現狀，美國相關領域的需求依然可以拉動中國出口，外貿環境相對地較為可控。川普或賀錦麗的出線，對於資本市場影響各有不同，可以確定的是，大國博弈都將繼續。（編輯：張淑伶）1131105

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