中國45兆元化債 學者：力求防堵金融系統性問題

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（中央社記者李雅雯台北9日電）中國人大常委會通過議案，化債規模合計達人民幣10兆元（約新台幣45兆元）。學者剖析，中國地方政府債務問題嚴重，中央必須跳出來做擔保、去風險，慎防系統性問題發生。

第14屆全國人大常委會第12次會議昨天通過國務院議案，增加6兆元地方政府債務限額置換存量隱性債務。中國財政部長藍佛安說，根據截至2023年底試算，全國隱性債務餘額約為14.3兆元。

藍佛安表示，2024年起，連續5年每年在新增地方政府專項債券安排8000億元補充政府性基金財力，專用於化債；加上新增6兆元地方政府債務限額，直接增加地方化債資源10兆元，化債壓力將大大減輕。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠對中央社剖析，中國這波化債作法，主要是透過中央政府做擔保的表態，幫助地方政府可以順利地借新債、還舊債，協助降低利息還息壓力，也使其有些空間挪出資源投入建設等，創造經濟活力。

「中國的債務危機非常、非常大」，張弘遠指出，地方政府目前財政困難，先前一陣子甚至可見「砸鍋賣鐵」一詞出現在政府文件中，倘若地方政府利息還不出來，銀行恐倒閉，這將釀成區域性金融風暴。

「地方債務增加也讓地方政府不敢投資」，張弘遠說，地方政府債台高築使其不敢投資、不能投資，於是中央試圖透過債務「借舊還新」方式化解風險；銀行過往恐對於持續借錢給地方政府有所顧忌，現在中央跳出來打包票，可消除疑慮。

張弘遠提到，地方政府過往仰賴土地開發收入，除了還債銀行外，也可以做些投資，土地開發收入大降後，沒能還債也沒能投資；北京這次作法試圖先降債務壓力、化解風險，進而讓地方政府有找回創造收入來源的能力。

「這個10兆元要完全解除地方政府債務危機是不夠的」，張弘遠坦言，北京根據現有數據拋出化債資源10兆元，不過地方政府究竟欠款多少，「數字地方也不敢講」，至少這波策略釋出中央政府的信心與決心，有助於復甦正向訊號傳遞。

張弘遠強調，目前中國經濟關鍵問題不在於究竟欠債多少，在於經濟持續衰退的狀況，中央推出任何政策的最終目的都是為了振作、振興經濟；美國總統當選人川普（Donald Trump）明年1月就職，中國恐在經貿上再有一波挑戰。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣對中央社表示，中國地方政府隱形債務集中在城投債務，這是地方政府規避法規採取的融資方式，名義為城投公司積欠銀行債務，實際背後操作、主導是地方政府；去年貴州遵義事件為代表性例子。

王國臣提到，目前地方政府沒有錢了，還不了債，有的連利息都未能支付，更沒有空間解決隱形債務問題，這個危機波及各級銀行，所以北京直接喊聲債務限額置換存量隱性債務，試圖將隱形債務轉為顯性的，力圖化解、去風險。

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「這個效果主要在去風險、降低地方財政風險」，王國臣認為，化債資源10兆元主要是為了去風險，用意不在於激勵經濟、刺激經濟，中央要求地方先還債，投資空間恐被壓縮，政府投資少了，民間承包、就業機會也會減少。

王國臣強調，這波措施主要在於應對風險升高環境，政府必須先對地方政府債務「拆炸彈」，另也要兼顧人民幣可能貶值的問題，所以6兆元以3年做出安排；另以5年安排合計4兆元的新增地方政府專項債券。（編輯:陳鎧妤）1131109