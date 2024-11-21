高盛預測美對中關稅區別對待 影響小於房地產拖累

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（中央社台北21日電）高盛首席中國經濟學家閃輝說，預期美國對中國商品的關稅會區分對待，對不包含消費品的清單加徵60%的關稅，但是對大多數是消費品的清單可能加5%至10%，加權平均下來是20%；對中國經濟的拖累比房地產還小。

陸媒財新網今天報導，閃輝20日在高盛舉辦的「2025年宏觀經濟、資本市場形勢分析溝通會」做上述表示。

報導說，高盛全球經濟團隊最新預測的基準情景是，新加徵的關稅將主要針對2018-2019年美方清單1-3的商品上，主要為中間產品和資本品，而不是消費品。這將帶來實際關稅稅率20個百分點的提高。

閃輝解釋，2018年-2019年美國對中國出口商品加徵關稅的過程中就有區分對待，清單1和清單2裡沒有面向消費者的產品，加徵關稅速度很快；清單4a、4b裡基本上都是消費品，加徵關稅幅度較小且速度較慢。「也就是說，特朗普（Donald Trump，川普）還是比較介意消費品價格上升這件事。」

根據高盛的估算，平均加徵20%的關稅，對2025年中國實際GDP成長會帶來0.7個百分點的拖累，影響可能集中在第二、三季顯現。

高盛預計，中國人民銀行將允許一定程度的貨幣貶值，美元兌人民幣匯率將升至7.50左右，這對中國GDP成長會有0.2個百分點的貢獻，能部分對沖關稅衝擊。

對於中國如何因應美國加徵高關稅，閃輝說，短期內貶值是最直接的應對，中國也可以擴大與其他國家的貿易，但更長期來看，中國還是得考慮擴大內需。而且不是一次性發錢就夠，而是持續性的支持收入政策，如提高農村基礎養老金水平、加大多孩家庭補貼、完善失業保險制度等。

對於房地產部門，高盛測算2024年其對中國GDP增長的拖累為2.1個百分點，2025年還將帶來2.0個百分點的拖累。

閃輝分析，房地產去庫存的政策效果並不特別明顯，第三季數據顯示，中國央行用來去庫存的人民幣3000億元（新台幣1兆3500億元）再貸款使用非常慢，政策執行過程中還面臨各種各樣的問題和挑戰。（編輯：張淑伶/呂佳蓉）1131121