恆大彌補財政缺口 要求部分員工退還佣金或工資獎金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）中國媒體財新網報導，陷入債務危機的中國恆大集團，旗下理財公司恆大金融財富管理有限公司近日要求部分在職及離職員工在11月30日之前退還理財產品的佣金收入或推薦提成，恆大總部和各地區公司高管也需退還部分工資獎金。

財新網27日報導，中國恆大集團債務危機爆發逾3年，旗下理財公司恆大金融財富管理（深圳）有限公司因無力保兌付，一年前遭警方立案偵查。

財新從多個消息來源獲悉，近日恆大部分在職及離職人員陸續收到通知，被要求在11月30日之前完成退繳匯款事宜。此輪退繳主要針對恆大財富旗下理財產品過往的佣金收入或推薦提成。

此外，在2017年至2021年期間任職的恆大集團總部及各地區公司領導班子，包括各專案公司負責人，都要退還15%的工資獎金。

恆大在退繳通知中註明了具體的收款銀行戶名及帳號，據了解該帳號是公安機關開設的專項帳戶。

報導表示，有恆大離職員工稱，集團出事3年多來，保交付工作基本已進入尾聲，集團資金幾近枯竭，恆大此時發出退繳通知，大概是希望以此彌補部分恆大財富的兌付缺口。

另有收到退繳通知的離職人員稱，早期很多員工為了完成公司分派的理財銷售任務，自己花錢買理財產品，投資本金在人民幣20萬元（約新台幣90萬）及以上的員工連本金都未能全額收回，現在卻要退還當初收益，離職員工很有可能不願意退繳。

2021年9月，恆大財富宣布延期兌付部分到期理財產品本金，數十萬名投資人捲入中國恆大的債務風暴中。

路透社27日報導，數百名因恆大崩盤而損失金錢的中國投資者近期發起一場低調的聯合行動，以小組形式依次前往深圳的3個政府機構表達訴求，藉此向官方施壓，提供關於一年多前對恆大啟動調查的最新進展。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1131129