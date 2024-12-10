山西女碩士失蹤多年育有兒女 涉案人員張某被拘

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（中央社台北10日電）中國一名失蹤15年的女碩士日前在山西農村被尋回，該女子患有精神疾病且在村內與張姓村民育有兒女，使外界聯想到徐州鐵鍊女案，引發關注。據新華社報導，張某涉嫌性侵，已被公安機關採取刑事強制措施。

紅星新聞3日揭露，一名患有精神分裂症的山西45歲卜姓女碩士2011年5月走失，2011年8月被張姓村民帶回自家中，並育有一兒一女，近期透過尋親志工的協助，卜姓女碩士與家人順利團聚。

不過，當地警方通報稱，該名卜姓女子走失後被張某「收留」，引發中國網友質疑似乎用「收留」一詞刻意淡化事件。不少網友質問，「若是收留，意識不清醒，怎麼會跟人生孩子？」、「收留一個人會讓人家生好幾個孩子？」

新華社今天引述和順縣聯合調查組通報，公安機關在「卜某走失被找回」事件中，關於是否涉嫌性侵問題，經查張某明知卜某患有精神疾病，仍與其發生關係並生育子女，涉嫌犯罪，已被公安機關採取刑事強制措施。

通報提到，關於是否涉嫌拐賣婦女問題，2011年7至8月間，卜某曾獨自在青城鎮土嶺村石疊村組及周邊多個村停留10餘天，有精神異常表現，目前尚未發現卜某被拐賣的線索和證據，公安機關仍在深入調查。

關於涉嫌非法拘禁等問題，調查發現卜某在村生活期間，精神疾病症狀明顯，但也常獨自外出購買零食，未發現其離村出走的情況，公安機關正進一步調查；其他涉嫌違法犯罪、失職失責等問題，和順縣將依法依規嚴厲懲處，後續調查情況及時通報。

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通報提到，卜某已住院治療，和順縣並將對卜某及其子女積極展開幫扶救助，後期根據案件處理情況，依法確定其子女的監護責任。

此次傳出患有精神分裂症的女子疑似被非法拘禁，讓不少中國網友聯想到曾發生轟動社會的徐州豐縣「鐵鏈女」事件，過去中國官方曾以「鐵鍊女」有領結婚證以藉此宣稱不存在拐賣行為、流浪乞討、走失連三度替換聲明說詞，爾後民間要求徹查真相，官方隨後也對「鐵鍊女」丈夫判刑。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1131210