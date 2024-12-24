加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

澤倫斯基接見中國大使 指希望加強烏中交往合作

2024/12/24 10:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京24日電）根據新華社報導，烏克蘭總統澤倫斯基23日向中國新任駐烏國大使馬升琨表示，烏克蘭積極評價烏中關係健康發展態勢，並希望雙方進一步加強各層級交往，深化經貿、人文等各領域合作。

報導指出，馬升琨於11月20日就任中國駐烏克蘭大使，12月23日向澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）遞交國書，澤倫斯基除在接見時作上述表示外，雙方還就「其他問題」交換了意見。但報導並未提到，兩人是否談到烏克蘭戰爭或其他的具體問題。

根據報導，澤倫斯基當面表達對中國國家主席習近平的問候和祝願，並表示烏方高度重視發展對中關係，且積極評價兩國關係健康發展態勢，希望烏中雙方進一步加強各層級交往，深化經貿、人文等各領域合作。

馬升琨除轉達習近平的問候外，並指中烏是「戰略夥伴」，中方始終堅持從長遠角度看待和謀劃中烏關係，願與烏方一同落實好兩國元首重要共識，深化各領域互利合作，維護好、發展好中烏關係，造福兩國人民。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在俄羅斯入侵烏克蘭後，習近平曾與澤倫斯基於2023年4月26日通電話。習近平當時除提到中方一再宣傳的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」外，並聲稱「中方所作所為光明正大，對話談判是唯一可行的出路」。

但澤倫斯基今年6月2日在新加坡香格里拉對話會議時公開指控，中國施壓其他國家抵制6月15至16日在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，俄羅斯正利用中國的影響力竭盡全力破壞這場峰會。而中國這樣一個獨立的大國已成為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）手中的工具，令人遺憾。（編輯：呂佳蓉）1131224

#中國
#中方
#俄羅斯
#烏克蘭
#烏克蘭戰爭
#蒲亭
#新華社
#澤倫斯基
#烏方
澤倫斯基
俄烏激戰庫斯克 澤倫斯基：逾3000北韓軍人死傷烏克蘭重量級拳王烏希克衛冕成功 澤倫斯基發文祝賀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：