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中國國產C919首班飛港定航客機順利降落

2025/1/1 13:07
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（中央社記者張謙香港1日電）由中國國產C919飛機執飛的首班往來上海和香港之間的客機，今早10時40分順利降落香港國際機場，比原定時間早約5分鐘。

中國東方航空今天起安排C919飛機執飛香港和上海虹橋機場之間，這是定期航班，每天往返兩地。

首個定期航班編號MU721早上8時許從上海虹橋飛往香港，客機抵港後，香港機場管理局為客機安排了「過水門」及其他歡迎儀式，香港運輸及物流局局長陳美寶出席了儀式。

據報導，今早有157位旅客搭乘這班客機抵港，而全機可提供164個座位。

客機預定中午執行MU722航班，飛回上海虹橋機場。

香港電台今天報導，駕駛這趟班次的機長尚峰接受港台訪問時說，過去兩年，C919已在中國大陸各主要城市的機場運行相當長時間，體現航機在各機場的適配性，相信未來在香港的定期航線也會平穩順暢。

報導又引述機管局前行政總裁許漢忠說，相信C919最終可獲歐美航空當局認可。

目前擔任香港飛機租賃及航空融資協會會長的許漢忠表示，期望C919可以開拓香港的飛機租賃業務，並指飛機租賃涉及法律、金融、資產管理等專業，可為香港經濟帶來很大益處。（編輯:陳鎧妤）1140101

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