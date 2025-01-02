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共推AI發展 蒲亭指示俄聯邦儲蓄銀行與中國合作

2025/1/2 15:29
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（中央社台北2日電）俄羅斯總統蒲亭據報指示俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）攜手中國，共同推動人工智慧（AI）的進一步發展。俄羅斯聯邦儲蓄銀行是俄國最大銀行，在該國AI領域處於技術創新者和領導地位。

綜合路透社等外電1日的消息，這項指示是在上個月一場以AI為主題的會議後發布的，任務交由俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）和俄羅斯聯邦儲蓄銀行總裁葛瑞夫（Herman Gref）聯手執行，預計今年4月提交進度報告。

報導說，中國被公認在AI領域處於世界領先地位，這一合作旨在學習中國在該領域的專長；而俄羅斯聯邦儲蓄銀行的許多AI項目都將中國視為關鍵靈感來源。

據報導，「人工智慧世界之旅」國際會議上個月（2024年12月）11至13日在莫斯科舉行，這是俄羅斯連續第9年舉辦這項國際論壇活動。蒲亭（Vladimir Putin）在會議中強調加大俄羅斯AI開發力度的必要性。

在介紹AI應用於公共行政工作中的具體應用時，蒲亭提到了被譽為「俄版ChatGPT」、由俄羅斯儲蓄銀行開發的AI模型GigaChat。

俄羅斯聯邦儲蓄銀行在會議上宣布，來自金磚國家成員的中國、巴西、印度和南非，以及塞爾維亞、印尼和其他非金磚國家的國家AI協會已加入人工智慧聯盟網路。這個組織將促進技術和AI監管方面的聯合研究，並為AI產品在成員國市場銷售提供機會。（編輯：周慧盈/張淑伶）1140102

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