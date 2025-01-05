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共軍四川艦引關注 中國專家稱最快2026年底服役

2025/1/5 16:13（1/5 16:21 更新）
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共軍自主研製建造076兩棲攻擊艦首艦「中國人民解放軍海軍四川艦」（四川艦）日前下水。（圖取自中國國防部網頁mod.gov.cn）
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（中央社台北5日電）中國自主研製建造的首艘076型兩棲攻擊艦四川艦去年底下水，各方關注，中國軍事專家指出，若一切順利，四川艦最快可在明年底服役。

據央視新聞，共軍上月27日在上海滬東中華造船廠舉行四川艦下水命名儀式。四川艦是中共海軍新一代兩棲攻擊艦，滿載排水量4萬多噸，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等；下水後，將按計畫展開設備調試、繫泊試驗、航行試驗等。

四川艦下水的消息引起外界注意，有分析說，共軍軍事技術有所突破，這些裝備反映中國長期國家戰略走向遠航與擴張海權的企圖。

至於四川艦何時投入練兵備戰的問題，央視引述中國軍事專家邵永靈說「還需要一段時間」。

邵永靈表示，「首先它（四川艦）出塢了，就意味著整個的船體的整體結構的建造，包括動力系統都有了」，接下來就是舾裝和調試，可能需時一年多，之後海試。

邵永靈指出，「若一切特別順利，四川艦最快在2026年底服役，如果稍微慢一點，2027年的年中我估計也沒問題了」。

2027年是中共建軍100週年，外界預期在建軍百年前，共軍將陸續公開新型軍事裝備。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140105

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