李怡遺產問題掀波 遺孀邱近思出面澄清

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（中央社記者吳柏緯台北20日電）香港資深評論家、媒體人李怡於2022年過世，近期遺孀邱近思與李怡的女兒之間因為遺產問題對簿公堂。邱近思今天出示兩人的結婚證書等文件，證明婚姻有效，並強調李怡的遺產至今仍在他名下的戶頭內，並未短少。

邱近思表示，將對李怡女兒散布與她有關的假訊息、嚴重詆毀名譽一事，提出加重誹謗告訴。

李怡於2022年過世，邱近思在去年出版「我與李怡：歷史洪流下的愛情故事」，書中回憶兩人跨越世紀的情感故事，並公開兩人在2022年6月時於台北登記結婚，以及當時的留影。然而這段婚姻卻被李怡與前妻梁麗儀所生的女兒質疑，並跨海提告。

邱近思今天上午舉行記者會表示諸多罪名均非事實，因此不得不以非常沉重和難過的心情做出澄清。

有關雙方婚姻的合法性問題，邱近思表示，結婚一事為李怡主動提出，結婚當天雙方一起去大安戶政事務所提交所有文件並在戶政人員面前分別在「結婚登記申請書」上簽名，除了拍婚照，還換了配偶欄有他名字的身分證，「證明婚姻最重要的戶籍謄本，也登載了我們的結婚資料」。

邱近思在記者會中出示了上述多項資料證明兩人的婚姻關係，並強調「若非李怡的自由意識，沒有人能強迫他做這些事，真實性及意願不容造假」。

有關盜領財產的指控，邱近思說，在李怡最後的那段時間，特別將提款卡所在及密碼告訴她並囑咐提款應付可能的開支。「李怡過世後，先後到兩家銀行辦餘額證明，兩家都不約而同善意建議我先提一些錢出來做家用，因為財產餘額是固定的，不會因此而改變」。

她表示，隨後經一位律師朋友提醒此舉可能不妥，因原銀行已關閉戶頭無法匯入，於是立即全數匯回至另一家李怡開戶後從未使用過的帳戶內。換句話說，李怡的遺產至今仍全在李怡名下的戶頭，並未短少。

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邱近思說，由於深刻體認到善意無法解決整個紛擾，決定針對李怡女兒公開散布與她有關的假訊息、嚴重誣衊和詆毀名譽的行為，提出加重誹謗告訴，「我和女兒，是李怡先生最親近和在意的家人。我為這樣的發展感到深切痛心和遺憾，但似乎已經沒有其他選擇」。

最後，針對外界關注李怡是否有授權其代筆寫回憶錄、處理文稿出版全集，以及其他許多問題，邱近思表示不久前出版的「我與李怡」一書中有詳盡交代，看過這本書的人心中自會做出判斷。（編輯：呂佳蓉）1140120