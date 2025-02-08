巴拿馬退出一帶一路 中國外交部約見巴國駐中大使

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）巴拿馬總統穆里諾日前宣布巴國退出中國「一帶一路」，巴國駐中大使館已經正式通知北京此決定。中國外交部今天表示，外交部部長助理趙志遠7日約見巴拿馬駐中大使，向巴國提出嚴正交涉。

據中國外交部官網，趙志遠7日約見巴拿馬駐中大使，就巴國擬終止中巴共建「一帶一路」諒解備忘錄向巴國提出嚴正交涉。

趙志遠表示，巴國日前宣布將終止中巴共建「一帶一路」諒解備忘錄，中方對此深表遺憾。在共建「一帶一路」框架下，中巴各領域務實合作快速發展，取得了一系列豐碩成果，為巴拿馬國家和人民帶來了實實在在的好處。

趙志遠表示，150多個國家參與「一帶一路」合作，成果惠及包括巴拿馬在內的各國民眾。在「一帶一路」上「開倒車」、行逆風船違逆中巴人民期待，不符合巴國切身利益。

趙志遠表示，中方尊重巴拿馬主權和領土完整，主張大小國家一律平等，相互尊重，重信守諾。中方堅決反對美國通過施壓威脅的手段肆意破壞中巴關係、抹黑破壞共建「一帶一路」合作的行徑。中巴關係從不針對第三方，也不應受第三方干擾。希望巴國從雙邊關係大局和兩國人民長遠利益出發排除外來干擾，作出正確決定。

透過 Google News 追蹤中央社

據中國外交部，巴拿馬駐中大使表示，巴國重視對中關係，答允即時報告巴國政府。

在美國要求降低中國對巴拿馬運河影響力的壓力下，穆里諾（Jose Raul Mulino）6日宣布，巴國駐中大使館已經正式通知北京，巴拿馬退出中國「一帶一路」基礎建設計畫的決定。這項決定將於90天後生效。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1140208