陸報導稱「中國台北」 國台辦：奧運模式不涉及媒體

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝怡璇北京12日電）第9屆亞洲冬季運動會在哈爾濱舉行，對於陸方報導及國台辦發言人講話，未依照「奧運模式」使用「中華台北」，而是用「中國台北」，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應，「奧運模式」是體育領域處理涉台問題的基準，不涉及新聞媒體等其他領域。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天上午舉行例行記者會，有台灣媒體提問，陸方報導及國台辦發言人講話，未依照「奧運模式」使用「中華台北」，而是用「中國台北」一詞，朱鳳蓮在回答媒體提問時，作上述表示。

朱鳳蓮表示，提問的媒體可能對「奧運模式」存在誤解。「奧運模式」是體育領域處理涉台問題的基本準則，不涉及新聞媒體等其他領域或賽事之外區域。

朱鳳蓮強調，大陸舉辦的國際體育賽事相關場館及文件材料均執行「奧運模式」，包括哈爾濱亞洲冬季運動會（亞冬會）在內。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據中華奧林匹克委員會官網介紹，中華奧會在1981年3月23日與國際奧會於瑞士洛桑簽訂協議，確定自1980年代沿用至今參加奧運會的名稱等儀程規定。依據洛桑協議內容，中華奧會英文名稱為Chinese Taipei Olympic Committee；會徽、會旗經國際奧會執委會核准，享有與其他國家奧會相同權益。

中華奧會與中國奧會在1989年4月6日於香港簽署協議，「台灣地區體育團隊及體育組織赴大陸參加比賽、會議或活動，將按國際奧會有關規定辦理，大會（即主辦單位）所編印之文件、手冊、寄發之信函、製作之名牌以及所做之廣播等等，凡以中文指稱台灣地區體育團隊以及體育組織時，均稱之為『中華台北』」。（編輯：呂佳蓉）1140212