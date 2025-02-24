香港少年網購大陸毒蛇被咬 換血漿5次才獲救

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（中央社記者張謙香港24日電）香港市民喜歡飼養各類寵物，包括蛇類，但也因此危及生命。有關部門公布，本地一名少年從中國大陸網購了一條「素貞環蛇」，其後被咬傷，卻因為本地醫院沒有相應血清，需要置換血漿5次才獲救。

綜合本地媒體今天報導，香港醫院管理局香港中毒控制中心過去2年接獲205宗蛇咬求診個案，當中15宗屬非本地寵物蛇所致，其中6宗嚴重，涉及6種不同毒蛇。

中心顧問醫生王紹明介紹，其中一名10多歲少年以港幣數百元網購來自中國大陸雲南省的素貞環蛇，其後右手食指被咬傷，不到2小時便出現持續中毒狀況，包括眼瞼幾乎完全下垂、眼球不能動、不停流口水。

素貞環蛇的毒令該名少年的肝酵素升高、肌肉受損和心跳過快，須插喉近2週，期間他被注射抗蛇毒血清，但因血清非針對素貞環蛇，解毒效果未如理想。這名少年最終需要置換血漿5次，入住加護病房近一個月才康復出院。

據介紹，素貞環蛇全身有白色橫紋，相傳取名自「白蛇傳」女主角白素貞，屬於毒蛇類，被咬傷者不僅會全身無力，還會影響肝功能和引發橫紋肌溶解症，嚴重可致命。

另有一名港人購買了來自中國大陸的莽山烙鐵頭蛇，蛇長兩公尺，他的右手掌被咬後肌肉疼痛、水疱滲血，不僅血液無法凝固，腫脹更延至上胸，但醫院方面也沒有相應血清，最終需要置換血漿3次才康復出院。

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王紹明表示，本地寵物愛好者購買的一些外來蛇類，在港沒有相應血清，飼養者被咬後，「有錢都未必買到解藥」，呼籲市民不要購買毒蛇飼養。

據報導，本地偶有寵物愛好者違規網購外來毒蛇飼養。（編輯：陳鎧妤）1140224