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陸市場內捲 台企聯會長：台商可用優勢融入當地

2025/2/24 19:45（2/24 19:51 更新）
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全國台企聯會長李政宏24日說，中國大陸的龐大市場，對於AI產業而言是非常好的試點場景，若台商利用大陸人才儲備、產業鏈等優勢，預期可開創事業第二春。中央社記者謝怡璇北京攝 114年2月24日
全國台企聯會長李政宏24日說，中國大陸的龐大市場，對於AI產業而言是非常好的試點場景，若台商利用大陸人才儲備、產業鏈等優勢，預期可開創事業第二春。中央社記者謝怡璇北京攝 114年2月24日
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（中央社記者謝怡璇北京24日電）針對中國大陸市場競爭日趨激烈，全國台企聯會長李政宏今天說，台商應結合本身在電子資訊、半導體、生物醫藥、文創旅遊等方面的優勢，並思考如何融入當地市場、運用當地人才，進而與當地上下游產業對接配合。

中國大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）今天舉辦「台企聯大講堂」系列活動，包括國台辦副主任潘賢掌及李政宏等人出席，李政宏在會後接受媒體採訪時，作上述表示。

針對大陸市場競爭激烈甚至產生「內捲」，台商經營策略如何因應，李政宏表示，台商應結合本身的優勢，像是精密製造、電子資訊、半導體、生物醫藥、文創旅遊等領域的台商，本身有獨到的發展路徑。如何融入當地市場、運用當地人才，甚至跟當地上下游產業進行對接跟配合，是非常好的發展思路。

李政宏表示，中國大陸有非常大的市場，在AI方面就是非常好的試點場景，透過利用廣大市場「練兵」，再加上中國大陸有非常多的人才儲備、完備產業鏈，台商若能充分利用優勢，開創事業的第二春是非常可期待的。

全國台企聯常務副會長、昆山台協會長孫德聰則提到，2024年大家都說很困難，但昆山同年新審批144個台資企業，有44個老台資在昆山增資，台灣民眾對大陸市場是全球最大的單一市場應該還是有信心的。

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孫德聰說，台企的管理及技術是比較規範及到位的，他並不認為大陸的競爭激烈能產生多大影響，「有些台企撤離是因為受到地緣政治的影響，被要求部分產能要離開」。

針對中美貿易戰、關稅戰再起對中國大陸的經濟衝擊，北京大學新結構經濟學研究院長林毅夫宣稱，美國那些政策不只針對中國，是針對全世界，所以這個挑戰是全世界共同的挑戰。但全世界所有企業都面臨挑戰時，依大陸的條件，應對這些挑戰的機會「還是最好的」。（編輯：邱國強）1140224

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全國台企聯常務副會長、昆山台協會長孫德聰24日表示，台企的管理及技術是比較規範及到位的，並不認為大陸的競爭激烈能產生多大影響。中央社記者謝怡璇北京攝 114年2月24日
全國台企聯常務副會長、昆山台協會長孫德聰24日表示，台企的管理及技術是比較規範及到位的，並不認為大陸的競爭激烈能產生多大影響。中央社記者謝怡璇北京攝 114年2月24日
北京大學新結構經濟學研究院長林毅夫24日宣稱，從改革開放後，大陸的發展給台商帶來「巨大機遇」，相信台商抓住這個機遇，展望未來到2049年，「台商利用大陸可以水漲船高」。中央社記者謝怡璇北京攝 114年2月24日
北京大學新結構經濟學研究院長林毅夫24日宣稱，從改革開放後，大陸的發展給台商帶來「巨大機遇」，相信台商抓住這個機遇，展望未來到2049年，「台商利用大陸可以水漲船高」。中央社記者謝怡璇北京攝 114年2月24日
李政宏
國台辦副主任：推動大陸台商台企同樣適用增量政策
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