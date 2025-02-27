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中國不與台灣民選政府互動 吳豊山：非光明正大作為

2025/2/27 16:40（2/27 16:51 更新）
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海基會董事長吳豊山27日主持海基會第12屆董監事第6次聯席會議，並於會前致詞。中央社記者吳柏緯攝 114年2月27日
海基會董事長吳豊山27日主持海基會第12屆董監事第6次聯席會議，並於會前致詞。中央社記者吳柏緯攝 114年2月27日
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（中央社記者吳柏緯台北27日電）海基會董事長吳豊山說，設法恢復兩會對話，促進兩岸和平是海基會的職責，爭論「九二共識」並非政府當前政策。對岸刻意不與民選的民進黨政府互動，實在不是自稱泱泱大國，光明正大的作為。

海峽交流基金會（海基會）今天下午舉行第12屆董監事第6次聯席會議，董事長吳豊山致詞時，做以上表示。

吳豊山說，總統賴清德就職時明確表示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，中國大陸解讀為主張「一邊一國」，是「兩國論」，並表示希望回到「九二共識」。

然而，自1992年迄今已過33年，兩岸從來沒有針對2000年才出現的所謂「九二共識」有任何討論，但中國大陸卻對「九二共識」多次任意擴大其意涵，當然不能接受。建議中國大陸「基於交流對話、和平共榮以增進兩岸人民福祉」的善念，讓歷史翻頁。

他說，爭論「九二共識」並非政府當前政策，過去一段時間之所以與中國大陸隔空爭論，目的是要突顯中國大陸藉口「九二共識」阻斷對話的粗魯與謬誤。如今既然說不出中華民國在所謂「九二共識」中的位置，爭論當然到此為止。

吳豊山表示，賴總統在就職演說中明確強調，希望兩岸「以對話取代對抗，以交流取代圍堵，增進合作」，海基會遵循賴總統的意旨，設法恢復對話，並且推動交流。至於中國大陸刻意不與民選的民進黨政府互動，卻與在野黨和地方縣市政府水乳交融，「實在不是自稱泱泱大國，光明正大的作為」。

他說，台灣海峽的兩岸關係，牽涉太平洋兩岸的美、中互動，也牽涉世界上很多國家的態度。過去這段時間，在海基會內接待了很多前來拜訪的各國駐台使節和國外的智庫人員，他們都嚴密關切台海和平。

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吳豊山指出，美國總統川普上台後，台、美、中關係又進入一個新的局面。賴總統在2月14日召開國家安全會議後，已提出了一些回應。美國也好、中共也好，一定知道和平才是唯一的光明大道，因此願意繼續抱持審慎樂觀的態度，看待兩岸的未來。

他強調，針對恢復兩岸對話仍在持續多方努力之中，其中也有不少夠份量的人士好意協助。如有具體的進展，會隨時報告。（編輯：周慧盈）1140227

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