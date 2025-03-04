中國學術不端嚴重 分析指體制是禍首

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（中央社記者張淑伶上海4日電）港大學者去年發表有關中國學術不端的研究，指不單是個人道德因素，體制的壓力和誘惑才是罪魁禍首。研究者近日受訪表示，大學對學術不端的「默許」和「放縱」，幾乎是變相鼓勵了這種行為。

經常發布與學術議題相關資訊的微信公眾號「知識分子」3日發文指出，中國已成為了撤稿率最高的科研大國之一。根據「自然」（Nature）期刊，僅在2023年，就有大約1萬4000篇論文被各種英文期刊撤稿，其中3/4涉及中國合著者。

2024年，「研究倫理」（Research Ethics）期刊發表了香港大學社會學系張姓博士研究生（Xinqu Zhang）與其導師犯罪學者王鵬（Peng Wang）的一篇論文「中國科研不端行為：制度分析」，內容是Xinqu Zhang在2021年和2022年針對中國3所「雙一流」大學的教職員工和管理者進行的訪談與分析。

隨後，「自然」期刊報導了這項研究。王鵬在報導中說，一些中國的大學將全球的大學排名視為一種必須要贏的遊戲，「隨著（贏的）指令在機構層級中向下傳遞，這些機構的績效壓力也隨之增大。大學各部門為學者制定了具體的、難以達到的論文發表標準，達到了，他們才能獲得晉升和獲得終身教職」。

兩名作者認為，這種從上到下的壓力與誘惑，而非單一的研究人員的道德因素，才是飆升的學術不端行為的罪魁禍首。

Xinqu Zhang近日向「知識分子」描述了當時的研究經歷，指最終總共有大約30名老師以及不同層級的管理者參與訪談，這些學校都要求老師完成很多教課時數，但絕大多數的老師表示，教學跟發表論文比起來已經幾乎可以忽略不計了。

他說，很多受訪者很坦誠地承認自己有過學術不端的行為，並向他表示了心中的愧疚。

Xinqu Zhang接觸到比較主流的學術不端的類型有：論文工廠、買數據、造數據、不當署名，甚至賄賂期刊編輯等。

他說，大學對學術不端的「默許」和「放縱」，幾乎是變相鼓勵了這種行為。有受訪老師說，晉升為副教授後，他擔心自己的不當行為會被其他人報告給大學，但目前為止什麼都沒有發生，「我猜（學院和系）領導想補償我對大型項目的貢獻從而對我（不道德研究活動）視而不見」。

Xinqu Zhang說，有些人為了通過考核而學術不端。他們的把柄院系老師們都清楚，大家處於一種心照不宣的狀態。甚至管理者有時還會私下鼓勵老師們跟期刊編輯搞好關係以期「快速發表」。他們最常聽到的是「水至清則無魚」，「得饒人處且饒人」等。

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中國的「雙一流大學」在2017年開始推動，意為「世界一流大學」和「世界一流學科」，是在中共總書記習近平任內推動的提升高等教育戰略。

但Xinqu Zhang指出，「世界一流」具體的標準和衡量方式其實比較模糊。經過多次內部會議討論，建設「雙一流」的目標核心就是提高大學在全球主要大學排名榜單中的位置，論文發表就順理成章成為了政策核心。校方普遍採取「層層加碼」的策略，把任務加碼分解到院系，院系再把任務加碼分解到每個老師。（編輯：吳柏緯）1140304