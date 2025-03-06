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川普決策可能牽動兩岸關係 學者籲警惕疑美論

2025/3/6 18:09（3/6 18:16 更新）
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台灣智庫舉辦6日舉辦「習近平極權主義模式與統治思維」研討會，共邀集近20位兩岸關係、國際關係、軍事領域的學者專家，就多個題目與談。中央社記者吳柏緯攝 114年3月6日
台灣智庫舉辦6日舉辦「習近平極權主義模式與統治思維」研討會，共邀集近20位兩岸關係、國際關係、軍事領域的學者專家，就多個題目與談。中央社記者吳柏緯攝 114年3月6日
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（中央社記者吳柏緯台北6日電）川普重返白宮，諸多決策可能牽動未來美中台情勢。學者指出，川普2.0可能重啟單邊和保護主義，對全球局勢及兩岸關係產生影響。此外，台灣需警惕有心人操作「疑美論」，特別是川普對烏克蘭的批評可能助長此一情形。

台灣智庫今天舉辦「習近平極權主義模式與統治思維」研討會，共邀集近20位兩岸關係、國際關係、軍事領域的學者專家，就「習近平時代的統治思維：內部極權控制」、「習近平時代的統治思維：對外威權擴張」及「川普重返白宮後的印太戰略及美中台關係形勢」等3個題目與談。

台灣智庫諮詢委員賴怡忠指出，與第一任期相比，川普在第二任期中最明顯的是展現出更強的自信，傾向依賴少數親信決策且更重視經濟政策，將會削弱傳統外交與國安部門的影響力。此外川普可能重啟單邊主義和保護主義政策，這將對全球局勢及兩岸關係產生深遠影響。

國策研究院副院長郭育仁同樣提及，川普的執政風格強調貿易保護與製造業回流，不只對中國，也對美國的盟友們形成新挑戰。美國對烏克蘭與中東的政策也將轉向，影響全球戰略平衡。川普的言行已顯著改變國際政治生態，各國須審慎應對美國政策變化帶來的衝擊。

在美國政策變化的情形之下，「疑美論」又再次浮出檯面。

東吳大學政治系助理教授陳方隅呼籲，台灣需警惕「疑美論」，避免台積電等議題被利用於削弱對美信心。此外，川普對烏克蘭的批評可能影響台灣對美預期，助長「疑美論」的產生，應積極回應。

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根據台灣資訊環境研究中心（IORG）對於「疑美論」的定義，是認為台灣應遠離美國、認為台美應保持距離，以不合理或帶有操弄特性的論述。而中共透過資訊操弄疑美論，並簡化「美國是否幫助台灣」的國防議題，並合理化中共對台軍事行動。

至於中美之間的貿易戰發展，台灣大學政治系副教授陶儀芬認為，川普政府對中國的經濟政策可能延續拜登政府的戰略，即限制中國獲取美國的關鍵科技，但仍維持一定程度的經貿合作，因為若美國與中國全面脫鉤，將失去對中國經濟制裁籌碼，因此建議美國維持經濟相互依存，以備不時之需。（編輯：呂佳蓉）1140306

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