美國務院區分中共與人民 學者：對話對象為北京

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（中央社記者李雅雯台北7日電）外媒報導，美國國務院內部文件指導，公開提及中國政府行為時應用「中共」（CCP）。學者認為，用字調整對話對象為北京，不過目前未看到白宮新聞簡報或其他重要文件用字異動。

美國之音（VOA）報導，美國國務院一份內部文件顯示，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）指示美國大使館和領事館各崗位，在使用Chinese一詞有可能導致對於廣義中國人民、文化或語言含有負面意思時，應該避免使用。

這份內部文件提到，美國國務院在公開演說或新聞稿中討論到中國政府行為時，應使用CCP，這是出於中共對於中國政治、經濟、軍事和其他許多決定有最終權威的認識；在描述中國惡意行為時，建議不要將Chinese當作形容詞使用。

成功大學政治學系教授王宏仁7日對中央社表示，推估這是盧比歐依據個人看法所做出的修正，時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也曾對中共與中國人民做出區隔；這樣的用字區隔主要是不希望掀起仇視美國的民族主義，中國人民不是敵人。

他提到，用字調整聚焦在CCP，這很符合盧比歐過去對於北京政權的強烈立場，對於中共與中國人民做出區隔，或可視作其在對中國的看法、意識上的具體呈現；不過不管用字是什麼，美國打交道來往對象就是現在的北京政權。

王宏仁指出，美國國務院網頁或是文件會有例行性更新，做出中共與中國人民用字區隔，其實對話對象意在北京，不是一般民眾，用這樣的動作可以引起北京的注意或好奇，甚至有些「對中政策會否改變的猜測」。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中7日對中央社解析，美國總統川普（Donald Trump）等重要官員對外發言，目前大多還是用中國等字彙，究竟後續會不會有調整，可能要看國家安全戰略報告等更上層文件，目前情況尚無法判斷。

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李大中指出，另也可從白宮新聞簡報或背景說明等情境用字加以觀察，或是其他重要場合，例如時任美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2022年5月在華盛頓大學的對中政策演講；目前還沒有看到美國重要官員對外發言調整統一性用字去形容美中關係。

李大中提到，部分美國國會議員對於中共相當反感，其確實會在對外發言提及中國時使用CCP，區隔中共與中國人民；倘若美國官員在談論涉及北京事務用字都用CCP時，可能真的有個新的政治方向逐漸成形中；目前川普上任才40多天，還需要多一點時間觀察後續發展。（編輯：呂佳蓉）1140307