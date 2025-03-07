習近平出席解放軍團組會 強調查處腐敗

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（中央社台北7日電）中共總書記習近平7日下午出席14屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，要堅持勤儉建軍，提高經費使用精準度和效費比，並且要深入查處腐敗問題。

中國官媒央視新聞報導，正值中國全國兩會期間，習近平今天下午出席14屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議。

報導指出，會上有6位代表先後發言，分別就統籌武器裝備試驗鑑定資源、創新規劃執行管理、提高經費使用管理效益、加強軍工產能保障、推進國防陣地工程建設、用好新興領域資源等提出意見建議。

習近平聽取發言後在會上發表講話。他指出，共軍建設「十四五」規劃實施4年多來，取得一系列成果，同時也面臨不少矛盾和問題。要處理好進度和質量、成本和效益、全局和重點、發展和監管、規劃執行和能力形成的關係，「走高質量、高效益、低成本、可持續發展路子」，確保建設成果經得起歷史和實戰檢驗。

習近平指出，要加緊解決規劃執行中的堵點卡點問題，強化跨部門跨領域跨軍地統籌，強化政策運用和供給，增強政策取向和工作指向一致性，全力暢通規劃執行鏈路。要善於運用現代管理理念和方法手段，持續完善戰略管理制度機制，增強規劃執行的系統性、整體性、協同性。要堅持勤儉建軍，科學配置國防資源投向投量，提高經費使用精準度和效費比。

習近平指出，完成共軍建設「十四五」規劃目標任務，離不開國家經濟社會發展大體系支撐。要強化軍地合力，用好地方優勢力量和資源，提高共軍建設質量和效益。要抓住中國新質生產力發展機遇，創新戰鬥力建設和運用模式，健全先進技術敏捷響應和快速轉化機制，加快發展新質戰鬥力。

習近平強調，要開展規劃執行全過程專業化評估，評出發展質量、評出建設效益、評出體系作戰能力。要把監管擺在更加突出的位置，構建完備有效的監管體系，加強融合監督、聯合審計，深入查處腐敗問題。要更好發揮監管對規劃執行的服務和促進功能，確保規劃收官質量托底、能力托底、廉潔托底。

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報導指出，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠主持會議，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員劉振立、張升民參加會議。

綜合英國金融時報等媒體此前報導，今年全國「兩會」，軍方代表名額的減少幅度，比全國人大及政協的任何省區及界別都要大。（編輯：呂佳蓉）1140307