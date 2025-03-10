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中國兩會 王毅創紀錄主持11次外長記者會

2025/3/10 16:31
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（中央社台北10日電）中國「兩會」（全國人大、全國政協會議）臨近尾聲，期間的記者會也已結束，其中最受關注的莫過外長王毅主持的記者會。統計顯示，自2014年起，王毅已主持了11次外長記者會，創下紀錄。

香港星島日報今天報導，外長記者會向來是中國全國「兩會」期間外界關注的重點，加上2024年起人大會後的總理記者會取消，外長記者會就成為兩會規格最高的記者會，原因是外長通常由國務委員兼任，政治地位高於其他部長。

王毅7日主持了今年兩會期間的外長記者會。報導說，這是他過去12年兩會期間的第11次外長記者會，成為主持中外記者會次數最多的中國高層官員，史無前例。

王毅於2013年3月出任外長，但是當年兩會的外長記者會由即將卸任的楊潔篪主持。2014年3月，王毅主持了他的首場兩會外長記者會，當時已61歲。

王毅在2022年一度卸任外長，由秦剛接任，秦剛主持了2023年的外長記者會；當年7月秦剛被免職後，王毅再被任命為外長至今。

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王毅生於1953年10月，早年曾在黑龍江生產建設兵團和郵電部工作，之後進入北京第二外國語學院日語專業學習，獲南開大學經濟學碩士學位。

王毅曾長期任職中國外交部亞洲司和駐日本使館，歷任外交部亞洲司司長、部長助理、副部長等職務。2004年出任中國駐日本大使。2007年回國後出任中共中央台灣工作辦公室（中國大陸國台辦）主任等職務；2013年3月接替楊潔篪出任外交部長。（編輯：周慧盈/邱國強）1140310

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