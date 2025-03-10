西藏抗暴66週年晚會 呼籲關注中共壓迫共同面對挑戰

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（中央社記者吳柏緯台北10日電）今天是西藏抗暴日66週年，在台藏人團體晚間在自由廣場舉辦燭光晚會，緬懷為自由獻出生命的藏人，同時也呼籲關注中共人權壓迫，並盼望熱愛自由民主的台灣人與藏人站在一起。

由在台藏人福利協會、西藏青年會台灣分會主辦的燭光晚會，晚間7時在自由廣場登場，現場以燭光排出「FREE TIBET」字樣，約有100名民眾參與。

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參代表宣讀「310西藏抗暴日藏人行政中央文稿」。

文稿中提到，中共以「築牢中華民族共同體意識」為名，正在西藏施行一場蓄意悠久的消滅藏人身分認同的民族同化政策。以「藏傳佛教中國化」為由剝奪宗教自由，將西藏傳統寺院改變成中共殖民制學校、以「加強國家通用語言」為由，從學校到社會全面壓制，踐踏西藏和藏人的命運。「中國的所作所為不僅違反了人類基本價值觀，還違反了國際法和憲法規範」。

國家人權委員會委員田秋堇出席今晚的活動，她表示「藏人是我們抗暴的老師」，並提到今天舉行晚會的「自由廣場」，也是經過非常辛苦的過程才爭取到的。台灣和西藏永遠都是朋友，一起努力。

田秋堇說，「我們的故事，會讓全世界很多不知道失去人權有多可怕、自由是多可貴的人，很好的學習。」

到場聲援的民進黨籍立委陳培瑜表示，目前在中國的西藏人權議題越來越嚴重，例如是語言、文化、宗教自由被滅絕。這些可能都不是生活在自由民主土地的人可以想像的。

陳培瑜說，在民主自由的土地上所能夠做的事情，就是繼續捍衛他們的權益，繼續和他們站在一起。

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她提到，這幾年以來中國共產黨對於台灣以及全世界民主自由連線的壓迫越來越嚴重，「行為越來越極端、對於相關人權的迫害越來越殘酷，是因為中共知道民主自由的力量越來越大。」

陳培瑜強調，面對這樣的困難與挑戰，唯有繼續一起努力，才能夠化解。（編輯：邱國強）1140310

西藏抗暴日66週年，在台藏人團體10日晚間在自由廣場舉辦燭光晚會，現場約有百餘人。中央社記者吳柏緯攝 114年3月10日

「西藏抗暴66週年燭光晚會」10日晚間舉行，參與者靜走繞行自由廣場，紀念西藏抗暴日，也呼籲國際正視西藏人權問題。中央社記者張皓安攝 114年3月10日

在台藏人福利協會等團體10日晚間在自由廣場舉行「西藏抗暴66週年燭光晚會」，唱完西藏國歌後，喇嘛誦經祈福。中央社記者張皓安攝 114年3月10日