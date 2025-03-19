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賴總統國安17項措施 分析指上半年兩岸交流無進展

2025/3/19 18:39
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（中央社記者張淑伶上海19日電）去年底台北上海雙城論壇後，不少上海民眾以為很快就可以來台團體旅遊，但並未實現，加上總統賴清德日前的國安談話，有民眾擔心兩岸的煙硝味正在增加，也會波及上海。分析認為，上半年兩岸交流不會有進展。

春節假期過後的上海，一些民眾問中央社記者，「不是快要可以去台灣了嗎」。事實上，當上海市副市長華源去年12月在雙城論壇宣布「將積極推動上海居民赴台團隊遊」後，就有上海年輕人到出入境管理單位詢問辦證的問題，以為可以立刻到台灣來聽五月天的演唱會。

中國文旅部今年1月17日宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，正積極籌備中。此後，台灣方面表示希望兩岸觀光「小兩會」（台旅會、海旅會）協商，目前仍處於卡關，陸客來台因此無進展。

3月13日，賴總統召開國安高層會議，並在會後以記者會說明，為因應來自中國的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略。賴總統說，中國對台加強統戰分化、影響台灣經濟安全，已符合反滲透法定義的「境外敵對勢力」。

有大陸學者認為，從學術研究的角度來看，兩岸間確實還沒有簽訂協議結束內戰敵對狀態，但是賴總統「把它講出來」又大張旗鼓地提出17項措施，意義和效果十分不同，「對兩岸關係真的不好」。

賴總統談話引發大陸方面不同解讀。有學者將其與台灣社會正在進行的「大罷免（立委）」連結，認為是台灣內部的政治局勢促使賴清德激發民眾對大陸同仇敵愾，有利於執政黨未來的選舉，也有機會改變現在國會中的少數處境。

學者認為，今年上半年，兩岸交流要放鬆、旅遊要實現放寬應該是沒機會了，視「大罷免」的結果，是兩岸政策另一個變化的時機。此外，「如果台灣對兩岸政策有作用的溫和派能發揮更大作用」，改善兩岸關係可能也還有一些機會。

有學者主張，在賴總統的講話後，北京既要表明立場、軍事上有動作，「但也不要給賴清德利用」，不要適得其反助推了「大罷免」。

對大陸「溫和派」的學者來說，現在他們也更感到為難。「和平統一」仍是大陸的方針，溫和派經常在內部說服促進雙邊交流、包括旅遊開放等，他們認為，「交流不一定有用，但沒有交流更不可能和平統一」，而兩岸如果真的兵戎相見，對台灣和大陸都沒有好處。

對於賴總統13日的談話，除了國台辦發言人陳斌華當晚強硬回應，以及隨後幾天環球時報、看台海、中國國際廣播電台「國際銳評」等媒體發出評論外，除非是特別關注國際和兩岸新聞的人，絕大多數的民眾並未特別注意到相關的消息。但能否到台灣旅遊、讀書，是他們最直觀的兩岸關係溫度計。

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有關注兩岸情勢的上海市民說，同事之間會聊到台海戰爭可能性的問題，因為無論全中國的軍事力量如何，上海作為沿海城市也難逃戰火的破壞。

這名平時關注社區治理議題的上海市民不無憂心地說，「我們做社區工作的，真要打仗的話，還是希望大家能夠互相幫助」。（編輯：邱國強）1140319

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